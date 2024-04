Weder TikTok noch Instagram hat es an die Spitze der aktuellen Download Charts geschafft, sondern eine App, mit der wohl niemand gerechnet hätte.

Die Charts der am häufigsten heruntergeladenen Apps sind ständig in Bewegung. So hat es X im Dezember 2023 nicht einmal mehr in die Top 10 geschafft. Threads konnte derweil doppelt (Android) beziehungsweise dreimal (iOS) so viele Downloads wie die Konkurrenz-App generieren. Dennoch hat es die Meta App in den vergangenen Monaten nicht an die Spitze der Download Charts geschafft – und auch Instagram und TikTok konnten im März 2024 nicht die Führung übernehmen, wie eine aktuelle Erhebung von Appfigures zeigt. Stattdessen liegt eine App auf dem ersten Platz, welche dort wohl kaum jemand erwartet hätte: Facebook.

App Download Charts im März 2024, © Appfigures

Ganze 59 Millionen neue Downloads konnte die Oldschool Meta App im März verzeichnen, welche sie an die Spitze der gesamten Download Charts katapultiert haben. Auch bei Google Play liegt Facebook vorn. Im iOS App Store hat es die App allerdings nicht einmal in die Top 10 geschafft. Die überwiegende Mehrheit der Downloads, nämlich 52 Millionen und damit 88 Prozent, stammen von Google Play.

Das ist der Grund für den plötzlichen Anstieg der Downloads

Ist Facebook plötzlich wieder cool? Appfigures vermutet einen anderen Grund hinter dem plötzlichen Anstieg der Downloads: Die Facebook Website war im März einige Stunden nicht erreichbar. Viele User entschieden sich daraufhin für einen Download der Facebook App, um auf diesem Wege potenziell Zugriff auf die Plattform zu erhalten.

Daraus lässt sich schließen, dass viele User Facebook präferiert im Web statt per App nutzen. Der unerwartete Anstieg der Downloads (sowie Threads Platzierung an sechster Stelle) hat dafür gesorgt, dass im März ganze sechs der zehn am häufigsten heruntergeladenen Apps Meta-geführt sind – eine Tatsache, die kartellrechtlich kritisch gesehen werden könnte.

Umsatzstärkste App: Über 200 Millionen US-Dollar Nettoumsatz

Dass Facebook im Laufe der kommenden Wochen und Monate wieder von TikTok, Instagram und Co. überholt wird, ist nicht unwahrscheinlich. Ein Blick auf das Appfigures Ranking der umsatzstärksten Apps im März 2024 macht zudem deutlich, dass TikTok in Sachen Einkommen unübertroffen bleibt. Sowohl im Gesamt-Ranking als auch im iOS App Store hat die Plattform sich den ersten Platz gesichert.

Umsatzstärkste Apps im März 2024, © Appfigures

Insgesamt hat die beliebte Kurzvideoplattform 206 Millionen US-Dollar Umsatz verzeichnet. Bemerkenswert ist auch, dass zwischen TikTok und der zweitplatzierten App YouTube eine klaffende Lücke besteht. Letztere konnte im vergangenen Monat 119 Millionen US-Dollar Nettoumsatz erreichen – fast 100 Millionen weniger als TikTok.

Der Erfolg der App kommt nicht von ungefähr: TikTok hat in den vergangenen Monaten zahlreiche neue Monetarisierungs-Tools eingeführt, von denen auch die Plattform selbst finanziell profitiert. Auch eine gänzlich neue, von TikTok entwickelte App steht womöglich bereits in den Startlöchern und dürfte der Plattform zusätzliche Möglichkeiten bieten, ihr Wachstum voranzutreiben.