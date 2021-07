Die Verwendung von Bildbearbeitungsprogrammen und Filtern ist bei Ads und Influencer Posts schon längst zur Normalität geworden. Häufig können User jedoch nur schwer erkennen, ob ein Bild retuschiert wurde. Dies ist nicht nur aufgrund der oftmals falschen Werbeversprechen problematisch, sondern kann auch das Selbstbild der Nutzer:innen negativ beeinflussen. Um dem entgegenzuwirken, haben norwegische Gesetzgeber:innen nun beschlossen, Werbetreibende und Influencer dazu zu verpflichten, retuschierte Fotos mit einem standardisierten Label zu kennzeichnen, wie Vice berichtet.

Mit dem neuen Gesetz, welches als Änderung des norwegischen Marketing Acts umgesetzt wurde, soll unrealistischen Schönheitsidealen entgegengewirkt werden. Betroffen sind Advertiser ebenso wie Influencer, wenn diese für einen Social Media Post Geld oder andere Vorteile erhalten. Diese müssen die Bilder kennzeichnen, wenn Teile des Körpers – wie etwa Taille, Lippen oder Muskeln – in ihrem Aussehen verändert wurden. Unklar ist, ob das Gesetz auch bei Änderungen der Lichtverhältnisse oder Sättigung des Fotos greift.

Die scheinbare Perfektion auf Instagram und Co. kann sich negativ auf die psychische Gesundheit der User auswirken. Insbesondere Kinder und Jugendliche sind gefährdet, weshalb sich etwa Kinderschutzorganisationen dafür einsetzen, die Entwicklung einer Instagram App für Kinder zu stoppen. Und auch das Ministerium für Kinder und Familie in Norwegen hatte bei dem neuen Gesetz insbesondere den Schutz junger Menschen im Blick:

Body pressure is present in the workplace, in the public space, in the home, and in various media, etc. […] A requirement for retouched or otherwise manipulated advertising to be marked is one measure against body pressure. The measure will hopefully make a useful and significant contribution to curbing the negative impact that such advertising has, especially on children and young people.