Markenerlebnisse als Teil der Streaming-Erfahrung

Deshalb bieten sich für Brands Optionen wie Stream-Anzeigen, bezahltes Unboxing, gesponsertes Spielen oder auch die populären Sub Gifts an, die seit Sommer 2024 mehr Geld für Streamer liefern. In Deutschland kostet ein Tier 1-Abonnement 4,99 Euro monatlich. Die Abonnements können auch als Geschenkabonnements gekauft beziehungsweise geschenkt werden, zum Beispiel von Marken. Burkhard Leimbrock, ehemals Commercial Director Europe bei Twitch, erklärte mir verganenes Jahr:

[…] Die Möglichkeiten auf Twitch sind grenzenlos. Deshalb verfolgen wir das Ziel, einen neuen Standard für interaktive und community-gesteuerte Werbeerlebnisse zu setzen.

Diese können beispielsweise auch im Rahmen der Shared Viewership Anklang finden. Das Prinzip eignet sich nicht nur, um die Reichweite von Streams zu vergrößern, sondern ebenso für die Zusammenführung von Streamern und Marken – wobei gebrandete Inhalte laut Gemma Battenbough klar gekennzeichnet werden.

© Twitch via Canva

Die Werbung auf dem Streaming-Dienst kann eher subtil durch gesponserte Inhalte oder Sub Giftings oder sehr offensichtlich durch Einblendungen im Moment großer Aufmerksamkeit erfolgen. Bei den werbenden Marken gibt es eigentlich keine Grenzen: OTTO gehört zu den Vertreter:innen aus Deutschland und Gemma Battenbough erklärte im Gespräch, dass gerade bei Streams, die „instant reactions“ hervorrufen, also etwa Sport-Events wie die Kings League oder Livestreams von Dart-, Fußball- oder Rennsportereignissen, der Integrationswert für Marken steigen kann. Zudem beteuerte sie, dass die Wahrnehmung von Markenbotschaften in den Twitch-Event-Umgebungen keinen messbaren negativen Effekt auf die Zahl der Viewer habe:

We don’t see a drop-off in terms of brands concerning viewers.

Die Monetarisierung gehört zur Twitch-Erfahrung dazu, ob über Kanalabonnements, Emotes und Bits aufseiten der Creator oder Ads von Dritten, die in ihren Inhalten integriert werden. Und Battenbough betonte zu letzteren:

The quality of that attention, when it is live, when it is pure storytelling and it ist deeply integrated – it is memorable.

Im Fahrwasser solcher Streaming-Elemente kommen auf dem Dienst unterschiedliche User und Interessen zusammen – ein Aspekt, den das Unternehmen auch abseits der Bildschirme fördern möchte.

TwitchCon im Fokus für 2025

To us it is so important to bring people together physically as well,

sagt Battenbough und bezieht sich damit auf die TwitchCon, die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum feiert.