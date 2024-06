You can read more about Local Sub Pricing, and see updated T1 sub prices, in our updated help article, here: https://t.co/lswuztbFos

Twitch Streamer erhalten Anteil an Mehreinnahmen: So sieht die Preisgestaltung aus

Schon zu Beginn des Jahres kündigte Twitch Preiserhöhungen in Australien, dem UK, Kanada und in der Türkei an. Jetzt wurden weitere Anpassungen offenbart. Die neuen Tier 1-Preise können User und Creator in der Übersicht der lokalen Märkte einsehen. So liegt der Preis für die USA jetzt bei 5,99 US-Dollar (im Web) pro Monat (zuvor lag er bei 4,99 US-Dollar). In Deutschland kostet ein Tier 1-Abonnement 4,99 Euro monatlich. Die Abonnements können auch als Geschenkabonnements gekauft beziehungsweise geschenkt werden. Die Preise erhöhen sich entsprechend ebenfalls.

Auf der Plattform sind pro Tag im Schnitt 35 Millionen User unterwegs und sieben Millionen Streamer gehen jeden Monat live. Allein im Jahr 2023 hat das zu 1,3 Billionen Stunden rezipiertem Content geführt. Die Streamer möchte Twitch mit den Preiserhöhungen ebenfalls berücksichtigen. So schreibt der Twitch Support Account auf X auf die Frage, ob Creator von der Preiserhöhung profitieren können:

Yes. Streamers will continue earning according to their revenue share (50-70% depending on their current Plus Program tier)[.] Streamers will make more money per subscription with this price increase.

Auf die Monetarisierungsoptionen für Creator war CEO Daniel Clancy zu Anfang des Jahres auch in einem offenen Brief eingegangen, in dem er die Pläne für die Plattform ausführlich darlegt. Von den Streams populärer und auch weniger bekannter Streamer können indes auch Marken profitieren. Im Interview mit OnlineMarketing.de erklärt Twitchs Commercial Director Europe, Burkhard Leimbrock:

[…] Twitch bringt eine dynamische Community mit interaktiven Live Streams zusammen. Streamer können Zuschauende direkt in ihre Streams integrieren. So entsteht ein einzigartiges Community-Engagement und eine besondere Beziehung zwischen Creator und Audience. Unternehmen haben verschieden Möglichkeiten, davon zu profitieren und präsent zu werden. Dazu zählen „klassische“ Werbemittel wie perfekt platzierte Displayanzeigen oder Werbeblöcke in den Livestreams selbst. Aber auch das Sponsoring ausgewählter Content Creator oder die Teilnahme an einem Partnerschaftsprogramm sind möglich […].

Noch mehr Marketing-Tipps und Best Practices für die Plattform findest du in unserem ausführlichen Beitrag zum Thema.