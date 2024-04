Roblox, das ist nach eigenen Angaben „die neue Art, Menschen zu verbinden.“ Diesen Anspruch haben viele Plattformen der modernen Digitalwelt – doch auf Roblox wird der Claim auf ganz besondere Weise mit Leben gefüllt. Denn Roblox ist nicht nur eine Welt, die vom Unternehmen oder einigen Brands bereitgestellt wird. Es gibt Millionen Welten, zahllose Erfahrungen und immer neues zu entdecken. Denn die Plattform wird von zahlreichen Creatorn und Entwickler:innen erschaffen.

so der Anspruch. Zum Ende des vergangenen Jahres gab es über 4,4 Millionen Experiences auf Roblox – Welten von Elton John und Kung Fu Panda, Nike und Crocs. Rund 2,4 Millionen Entwickler:innen haben bis dato an der Weltenerschaffung mitgewirkt und fast 72 Millionen User sind täglich auf der Plattform aktiv.

erklärt uns Todd Lichten, Head of Entertainment Partnerships bei Roblox, im Interview. Lichten, der zuvor als Head of Emerging Content bei Meta bereits Hitserien für Facebook Watch kreiert und mit großen Stars und Marken kooperiert hat, ist einer der großen Fürsprecher für das Marketing-Potential von Roblox. Und er weiß, dass die Plattform mit manchem Irrglauben zu kämpfen hat. Sie sei nur für Teenager und Kinder, eine Gaming-Welt oder lediglich eine Spielwiese für eifrige Developer. Doch Roblox’ Welten sind mehr als das – dafür sprechen aktuelle Zahlen, Engagement-Entwicklungen und innovative Markenaktivierungen, die von Adidas bis zu Walmart reichen.

Roblox ist insbesondere bei jüngeren Nutzer:innen sehr beliebt. In den USA verbrachten Teenager laut einer Forrester-Analyse dort mit Abstand deutlich mehr Stunden pro Monat (78) als etwa auf TikTok (22) oder YouTube (23). Doch die Plattform ist längst nicht mehr nur bei gaming-interessierten Jungnutzer:innen populär. Todd Lichten erklärt uns, dass aktuell das Alterssegment von 17 bis 24 Jahren jenes mit dem größten Wachstum auf der Plattform ist. Roblox CEO David Baszucki sieht in der Plattform seit Jahren viel Potenzial fernab der Gaming-Optionen – besonders für Marken:

[W]e believe what we’ve seen in games and play will more and more move forward in brands, music, and, ultimately, custom IP on our platform […]. [T]here’s enormous scalability in building a user-generated space where ultimately a brand like Lego would build a Lego experience on top of Roblox, and more and more be able to present that as their unique experience. This is the direction we’re going.