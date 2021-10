Das Werbegeschäft Googles bleibt das Non-plus-Ultra der Digitalbranche. Dank des Bereichs Google Advertising verzeichnete Alphabet im dritten Quartal 2021 53,1 der insgesamt 65,1 Milliarden US-Dollar Umsatz. Insgesamt wuchs der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 41 Prozent. Noch stärker war das Wachstum beim Gewinn: Dieser stieg von 11,3 auf 18,9 Milliarden US-Dollar an. Verantwortlich für die äußerst positiven Zahlen sind neben den Ads im Search-Bereich die Sparten YouTube Advertising, Cloud und Hardware wie das neue Pixel.

Als starke Wachstumsfaktoren kann Alphabet einerseits YouTube, andererseits das Cloud-Geschäft vorweisen. Letzteres steigerte den Umsatz YoY von 3,4 auf rund fünf Milliarden US-Dollar. Damit kommt Alphabet dem Ziel näher, in Sachen Cloud-Geschäft zu Amazon und Microsoft aufzuschließen. Der Umsatz mit YouTube Advertising stieg ebenfalls deutlich an. Im dritten Quartal 2021 lag er bei 7,2 Milliarden US-Dollar, ein Jahr zuvor waren es noch fünf Milliarden gewesen.

Sundar Pichai, CEO von Alphabet und Google, erklärt:

Five years ago, I laid out our vision to become an AI-first company. This quarter’s results show how our investments there are enabling us to build more helpful products for people and our partners. Ongoing improvements to Search, and the new Pixel 6, are great examples. And as the digital transformation and shift to hybrid work continue, our Cloud services are helping organizations collaborate and stay secure.