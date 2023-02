Elon Musk, der seit Oktober 2022 CEO von Twitter ist, behält seinen Chefposten vorerst. Angeblich möchte er sich bis Ende 2023 um die Nachfolge bemühen.

Im Dezember 2022 stellte Elon Musk in Aussicht, als CEO zurückzutreten – jedoch nur, wenn „jemand, der töricht genug ist, ihn zu übernehmen“, den Posten antreten würde. Zuvor hatte er in einer Umfrage auf seiner Plattform darüber abstimmen lassen, ob er der CEO bleiben oder von seinem Posten zurücktreten soll – und die Mehrheit der Nutzer:innen stimmte für einen Rückzug Musks (57,5 Prozent). Seitdem wurde es jedoch still um seinen Rücktritt als Twitter CEO. Bis jetzt.

Musk kündigte in einer Videokonferenz beim World Government Summit in Dubai an, noch einige Zeit das Amt des CEO bekleiden zu wollen, das berichtet unter anderem der Spiegel. Er erklärte:

Ich denke, ich muss das Unternehmen stabilisieren und sicherstellen, dass es finanziell gesund und der Produktfahrplan klar definiert ist.

Musk präsentiert scherzhaft tierischen Nachfolger

Bislang gebe es noch keine Kandidaten für den Chefsessel, so der Multimilliardär weiter. Auf Twitter postete er derweil das Bild eines Shibas, der samt CEO T-Shirt an einem Schreibtisch sitzt. Zu dem Bild des Hundes schrieb Musk: „Der neue CEO von Twitter ist toll.“