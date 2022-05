Die Walt Disney Company hat die Zahlen für das zweite Quartal des Fiskaljahrs 2022 veröffentlicht. Dabei brach der Gewinn im Vorjahresvergleich fast um die Hälfte ein und sank auf 470 Millionen US-Dollar. Der Umsatz stieg jedoch um 23 Prozent YoY (auf 19,3 Milliarden US-Dollar) und die Börse reagierte mit einem Plus für die Aktie. Das hatte jedoch vor allem damit zu tun, dass der Streaming-Dienst Disney+ ein so starkes Wachstum aufweisen konnte. 7,9 Millionen neue Bezahlabonnements kamen im zweiten Quartal hinzu. Nun hat Disney+ bereits 137,7 Millionen zahlende User – über 30 Millionen mehr als im Vorjahr. Und der Dienst macht Netflix und Co. zusehends Konkurrenz.

Im Bericht zu den Quartalszahlen erklärte Bob Chapek, CEO bei The Walt Disney Company:

Our strong results in the second quarter, including fantastic performance at our domestic parks and continued growth of our streaming services—with 7.9 million Disney+ subscribers added in the quarter and total subscriptions across all our DTC offerings exceeding 205 million—once again proved that we are in a league of our own. As we look ahead to Disney’s second century, I am confident we will continue to transform entertainment by combining extraordinary storytelling with innovative technology to create an even larger, more connected, and magical Disney universe for families and fans around the world.