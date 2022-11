Tatsächlich sind die Zahlen der Downloads und Neuanmeldungen auf Twitter seit der Übernahme von Musk deutlich gewachsen. Es kommen also neue User hinzu, während viele langjährige der Plattform den Rücken kehren. Welche Art von Communities sich künftig dort zusammenfinden, bleibt abzuwarten. Zuletzt hatte ein interner Bericht Twitters mit dem aussagekräftigen Titel „Where did the Tweeters Go?“ darauf hingewiesen, dass viele zuvor aktive Creator und deren Communities weniger Engagement zeigen.

heißt es darin.

Wie der Umgang der User untereinander auf Twitter sich verändern wird und darf, wird auch damit zusammenhängen, wie Musk und sein verbliebenes Team die Richtlinien auslegen oder neu gestalten. Kürzlich kündigte der CEO bereits an, dass Accounts, die Nachahmungen von Personen oder Entitäten durchführen, ohne diese klar als „Parodie“ zu kennzeichnen, dauerhaft gesperrt werden. Außerdem sollen Namensänderungen bei Accounts zum temporären Verlust des blauen Hakens führen.

Da Twitter eine Kommunikationsplattform am Puls der Zeit ist, aber jetzt ohne Team für Menschenrechte dasteht – weil dieses ebenfalls entlassen wurde –, meldet sich jetzt sogar die UN bei Elon Musk. Der UN High Commissioner für Menschenrechte, Volker Türk, hat via Twitter auf einen offenen Brief an Musk hingewiesen. Darin schreibt er:

Twitter is part of a global revolution that has transformed how we communicate. But I write with concern and apprehension about our digital public square and Twitter’s role in it. Like all companies, Twitter needs to understand the harms associated with its platform and take steps to address them. Respect for our shared human rights should set the guardrails for the platform’s use and evolution. In short, I urge you to ensure human rights are central to the management of Twitter under your leadership