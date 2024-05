Wer sich im 9:16-Kontext für diverse Inhalte rund um die EM interessiert, ist also auf TikTok gut aufgehoben, um brandaktuelle Updates und Video Content zu rezipieren. Wer sich hingegen auf 16:9-Inhalte fokussieren möchte, kann sich vom Marketing anderer Brands inspirieren lassen.

Chance für Hersteller:innen und Marketer: Viele wollen EM zuhause verfolgen

Laut eBays EM Shopping Report planen 37 Prozent der befragten Personen in Deutschland, die Europameisterschaft in diesem Sommer aktiv zu verfolgen. Viele von ihnen möchten dabei die Spiele in Ruhe zuhause anschauen (rund 29 Prozent) und/oder in privater Runde mit Freund:innen ansehen (rund 14 Prozent). Dabei sind in der Umfrage eher wenige der Personen geneigt, im Stadion beim Public Viewing oder in der Kneipe Fußball zu gucken (nur rund 5 Prozent). Diese Einstellung kommt manchen Marken bereits zugute, man denke an Grillzubehör oder Nahrungsmittel, die für solche privaten Zusammenkünfte beworben werden können. Brands wie Bitburger, nationale:r Bierpartner:in für die EM 2024, heizen die Stimmung digital schon jetzt an – zum Beispiel mit Gewinnspielen und Memes auf Instagram oder Image-Filmen auf YouTube.