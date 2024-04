Angesichts der wachsenden regulatorischen Herausforderungen für TikTok in den Vereinigten Staaten, wo Präsident Joe Biden kürzlich ein Gesetz unterzeichnet hat, das die chinesische Muttergesellschaft ByteDance vor die Wahl stellt, die App zu verkaufen oder zu schließen, wächst nun auch in der Europäischen Union der Druck auf die beliebte Kurzvideoplattform.

Die Europäische Kommission hat jüngst Kritik an der Standalone App TikTok Lite geübt, die ein Belohnungssystem beinhaltet, das Nutzer:innen für bestimmte In-App-Aktionen und Weiterempfehlungen belohnt. Dieses System, so die Befürchtung der Kommission, könnte eine Suchtgefahr darstellen und die psychische Gesundheit der Anwender:innen schädigen. Als Reaktion darauf hat TikTok angekündigt, diese Belohnungsfunktion „freiwillig einzustellen“.

Der Digital Services Act (DSA), der in der EU Online-Dienste wie TikTok, Instagram und Facebook dazu verpflichtet, Minderjährige besser zu schützen, spielt eine entscheidende Rolle. Der DSA fordert unter anderem das schnelle Löschen von Inhalten, die Gewaltdarstellungen und Falschinformationen beinhalten. Die EU-Kommission hat bereits im Februar ein Verfahren gegen ByteDance wegen möglicher Verstöße gegen den Digital Services Act eingeleitet, wobei der Schwerpunkt auf der Suchtgefahr der Plattform und der unzureichenden Erfüllung von Jugendschutzverpflichtungen lag. Bei einem festgestellten Verstoß könnten Mutterkonzern ByteDance Strafen von bis zu sechs Prozent des weltweiten jährlichen Umsatzes drohen.

EU-Kommissar Thierry Breton betonte im Februar 2024, dass der Schutz von Minderjährigen die oberste Priorität des DSA sei und erklärt, dass Plattformen wie TikTok eine besondere Verantwortung zum Schutz junger Nutzer:innen online tragen.

The protection of minors is a top enforcement priority for the DSA. As a platform that reaches millions of children and teenagers, TikTok must fully comply with the DSA and has a particular role to play in the protection of minors online. We are launching this formal infringement proceeding today to ensure that proportionate action is taken to protect the physical and emotional well-being of young Europeans. We must spare no effort to protect our children.