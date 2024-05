Inmitten steigender regulatorischer Unsicherheiten setzt TikTok die Expansion im Werbemarkt fort und präsentiert weitere Partner:innen für das Pulse Premiere-Programm.

Trotz der Herausforderungen durch ein neues US-Gesetz, das von Präsident Joe Biden unterzeichnet wurde und TikToks chinesische Muttergesellschaft ByteDance zwingen könnte, die App zu verkaufen oder zu schließen, treibt das Unternehmen seine Werbestrategie voran.

TikTok hat auf der Digitalkonferenz IAB NewFronts 2024 neue Werbeprodukte und -möglichkeiten vorgestellt, die darauf abzielen, den Werbetreibenden mehr Kontrolle darüber zu geben, wo und in welchem Kontext ihre Anzeigen platziert werden. Durch die Nutzung von generativer KI will TikTok trendige und markensichere Inhalte kuratieren und Werbemöglichkeiten rund um Großereignisse wie die Olympischen Spiele in Paris und die Met Gala erweitern.

Die spezifischen Platzierungsoptionen für Pulse-Kampagnen sind unter anderem:

Pulse Custom Lineups: Custom Lineups nutzen generative KI, um ein Angebot der trendigsten, markentauglichsten Inhalte der Plattform zu kuratieren, die auf spezifische Marketing-Anforderungen zugeschnitten sind.

Pulse Premiere Tentpole Moments: In Zusammenarbeit mit den Partner:innen bietet TikTok spezielle Pulse Premiere Lineups an, die Tentpole Events und kulturelle Momente abdecken, darunter die Olympischen Spiele in Paris von NBCU und die Met Gala von Vogue.

Pulse Premiere IP Lineups: Die Palette der Premiere Lineups wird erweitert, um Werbetreibenden die Möglichkeit zu geben, Ads neben Programmen von NBCU (einschließlich Saturday Night Live, America’s Got Talent, TODAY Show, Bravo und mehr) und Paramount Global (einschließlich MTV, CBS Sports, The Daily Show, Entertainment Tonight und mehr) zu kaufen.

Pulse-Werbeoptionen (mit einem Klick auf das Bild gelangst du zu einer größeren Ansicht), © TikTok

Pulse Premiere-Werbeplätze mit neuen Partner:innen

Die im Herbst 2023 auch in Deutschland eingeführten Pulse Premiere-Werbeplätze sollen Premiumwerbeeinnahmen generieren, indem sie Werbetreibenden ermöglichen, ihre Anzeigen in mehr als einem Dutzend Kategorien direkt neben hochwertigen Verlags- und Medieninhalten im For You Feed der App zu schalten. Der Werbe-Slot soll laut TikTok vor allem TV-Werbetreibende ansprechen, die es gewohnt sind, Anzeigen zu kaufen, die neben bestimmten Programmen laufen. TikTok hatte zuvor Partner:innenschaften mit Unternehmen wie NBCUniversal, Condé Nast, Dotdash Meredith, BuzzFeed, Hearst Magazines, Major League Soccer, UFC, Vox und anderen geschlossen.

Zu den neuen Premiumpartner:innen zählen Paramount Global und die NHL. Durch die neue Kooperation können Werbetreibende beispielsweise Anzeigen neben Inhalten von MTV, CBS Sports, The Daily Show, Entertainment Tonight und anderen schalten.

TikTok Ads als Zusatz für TV-Kampagnen

TikTok präsentierte auf der IAB NewFronts 2024 auch neue Statistiken, die den Erfolg dieser Werbestrategie unterstreichen. So wurde beispielsweise festgestellt, dass die TikTok Pulse Suite, die Werbung neben den obersten vier Prozent der Trendvideos, saisonalen Momente oder Premium-Inhalte garantiert, die Werbeerinnerung um 9,8 Prozent erhöht. Weiterhin erreichten 58 Prozent aller Kampagnenimpressionen auf TikTok ein Publikum, das nicht mit dem TV-Teil der Kampagne in Berührung kam. Werbetreibende, die TikTok zu ihren TV-Kampagnen hinzufügten, erreichten zusätzlich 22 Prozent ihres Publikums. Dies unterstreicht den hohen Stellenwert von Werbung, die auf TikTok ausgespielt wird. TikTok hat zudem angekündigt, mit Unternehmen wie Nielsen ONE Ads und iSpot.tv zusammenzuarbeiten, um Werbetreibenden die Möglichkeit zu geben, zu messen, wie ihre TikTok-Anzeigen ihren TV-Kampagnen zusätzliche und ergänzende Reichweite hinzufügen.

Obwohl das Schicksal von TikTok in den USA noch ungewiss ist und ByteDance mit dem Rückzug droht, scheint das Unternehmen entschlossen, seine Werbeinnahmen zu maximieren und neue Märkte zu erschließen.