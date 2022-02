Das Metaverse treibt die gesamte Digitalszene um. Im Digital Bash EXTREME liefern dir unsere Expert:innen von Meta, Google, Dept und Co. Basics zum Phänomen, Insights zu ersten Anwendungsfällen und Marketing-Potentialen sowie How-tos für den Kauf von NFTs und Grundstücken im Metaversum. Melde dich gleich an und sichere dir Metaverse-Expertise.

Nach dem Sprung vom Desktop zum Smartphone könnte nun der Sprung vom Smartphone ins Metaversum bevorstehen: Spätestens seit der Umbenennung von Facebook in Meta ist auch das Metaverse in der Digitalbranche in aller Munde. Immerhin hatte sich der Konzern von Mark Zuckerberg bewusst für diesen Namen entschieden, um „als Metaversum-Unternehmen wahrgenommen werden“ zu können und die Möglichkeiten „über“ die sozialen Medien hinaus hervorzuheben. Diese Möglichkeiten erstrecken sich in ungeahnte Sphären: Microsoft hat große Pläne für Teams und Workspaces im Metaversum, über Decentraland werden bereits digitale Grundstücke für schwindelerregend hohe Preise verkauft und auch das Gaming sieht hier große Chancen.

Das Metaverse ist keineswegs eine neue Idee; und so exklusiv wie Meta es gern mit dem eigenen Unternehmensnamen verbunden wüsste, ist es ohnehin nicht. Verschiedenste Player versuchen nun, daran teilzuhaben und auch die Chancen für das Marketing, sei es programmatisch, über virtuelle Influencer, VR Billboards oder gesponserte Metaverse-Bereiche auszuloten. Deshalb sind diese ebenso Thema unseres ersten Digital Bash EXTREME zum Thema. Dabei wird das Phänomen grundlegend beleuchtet, während unsere Expert:innen insbesondere auch die Korrelationen von Blockchain, Kryptowährungen und -elementen, NFTs und den Metaverse-Strukturen hervorheben.

Was das Metaverse ist, was es kann und wie sehr es unser Leben künftig verändern könnte, darüber diskutieren unsere Speaker von Meta, Google, Dept, 42 Ads, idealo und weitere ausgewiesene Expert:innen. Sei am 23.02.2022 ab 9 Uhr live dabei oder sichere dir die Aufzeichnung für das Event zum Thema des Jahres – und dein persönliches Teilnahmezertifikat.

Unsere Expert:innen und ihre Vortragsschwerpunkte zum Metaverse beim Digital Bash EXTREME

Nachdem Marc Stahlmann, Co-Founder und Geschäftsführer von OnlineMarketing.de, die Teilnehmer:innen der Premierenausgabe des Digital Bash EXTREME – Metaverse begrüßt hat, erläutert Josephine Gerves, Geschäftsführerin und Partnerin bei Dept sowie ausgewiesene Metaverse-Expertin, in ihrer Keynote, was das Metaverse eigentlich ist – und welche Potentiale es schon jetzt für die verschiedensten Branchen, aber auch Privat-User bereithält. Dabei wirft sie auch einen Blick auf Marketing-Chancen.

Anschließend erklärt Malte Landwehr, Head of SEO bei der idealo internet GmbH, in einem How-to, wie du NFTs erwerben kannst.

Im folgenden Vortrag thematisiert die Metaverse-, NFT-, DAO- und web3-Beraterin Patricia Haueiss, inwieweit das Metaverse für Unternehmen und Brands schon jetzt als Weg in eine erfolgreiche Zukunft fungiert.

Nach einer Pause (denn der umfassende Input zum Metaversum will verarbeitet sein) erläutert wiederum Malte Landwehr im nächsten How-to, wie du im Metaverse digitales Land kaufen kannst.

Sebastian Thelen, CEO und Founder der 42 Ads GmbH – die nun auch eine Meta-Unterabteilung eröffnet hat –, präzisiert die Potentiale des Metaversums für den Bereich (programmatische) Werbung. Er stellt vor, wie du im Metaverse digitale Werbung ausspielen und zu deinem Vorteil nutzen kannst.

In der Folge haben wir einen Experten direkt von Meta auf der digitalen Bühne. Oliver Busch, Director DACH im Bereich Agencies & Ecosystem der Facebook-Mutter, erklärt die Vision des Metaversums und geht auf die Möglichkeiten jenseits der physischen Welt ein, die Meta als zentraler Player in diesem Sektor sieht.

Im abschließenden Panel „Metaverse – Status quo und Zukunftsaussichten“ diskutieren Oliver Busch, Malte Landwehr, Sebastian Thelen und auch Nikolai Bockholt, seines Zeichens Creative Technologist, EMEA – Creative Works Innovation bei Google, wie der Status quo zum aktuellen Trendphänomen aussieht und welche Zukunftsaussichten die Metaverse-Entwicklungen von heute erlauben. Fragen aus dem Publikum können hierbei ebenfalls live diskutiert werden.

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening The Digital Bash EXTREME – Metaverse

Marc Stahlmann | CEO & Founder | OnlineMarketing.de

9:10 – 09:40 Uhr: Was ist das Metaverse? Potentiale und erste Entwicklungen

Josephine Gerves | Geschäftsführerin & Partnerin | Dept

Josephine Gerves | Geschäftsführerin & Partnerin | Dept

09:40 – 09:50 Uhr: How-to: So wird ein NFT erworben

Malte Landwehr | Head of SEO | idealo internet GmbH

Malte Landwehr | Head of SEO | idealo internet GmbH

09:55– 10:25 Uhr: Metaverse – Wege für Unternehmen und Brands in die Zukunft?

Patricia Haueiss | Metaverse-, NFT-, DAO- und web3-Beraterin

Patricia Haueiss | Metaverse-, NFT-, DAO- und web3-Beraterin

10:25 – 10:40 Uhr: Pause

10:40 – 10:50 Uhr: How to: So wird ein Grundstück im Metaverse gekauft

Malte Landwehr | Head of SEO | idealo internet GmbH

10:50 – 11:20 Uhr: Metaverse Werbung und digitale Billboards

Sebastian Thelen | CEO & Founder | 42 Ads GmbH

Sebastian Thelen | CEO & Founder | 42 Ads GmbH

11:25 – 11:55 Uhr: Vision Metaversum – Möglichkeiten jenseits der physischen Welt

Oliver Busch | Director DACH – Agencies & Ecosystem | Meta

Oliver Busch | Director DACH – Agencies & Ecosystem | Meta

Oliver Busch | Director DACH – Agencies & Ecosystem | Meta 12:00 – 12:45 Uhr: Panel: Metaverse – Status quo und Zukunftsaussichten

Nikolai Bockholt | Creative Technologist, EMEA – Creative Works Innovation | Google

Oliver Busch | Director DACH – Agencies & Ecosystem | Meta

Malte Landwehr | Head of SEO | idealo internet GmbH

Sebastian Thelen | CEO & Founder | 42 Ads GmbH

Ab 12:45 Uhr: Abschluss

Marc Stahlmann | CEO & Founder | OnlineMarketing.de

Marc Stahlmann | CEO & Founder | OnlineMarketing.de

