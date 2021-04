Du willst exklusive Insights und praxisnahe Tipps, wie du deine Website auf das nächste Marketing-Level heben kannst? Dann melde dich jetzt kostenlos für die kommende Ausgabe des Digital Bash an.

Content Marketing wird für viele Werbetreibende zu einem immer wichtigeren Standbein der Marketing-Strategie. Wie alle anderen Bereiche im Digital-Marketing entwickelt sich auch diese Sparte beständig weiter. Wir bieten dir daher am 29. April ab 09 Uhr an nur einem Vormittag einen umfassenden Überblick über das Thema Website Performance. Von der Optimierung der eigenen Inhalte, damit sie in der Google-Suche ganz vorne in den SERPs landen, über den Einsatz von Push-Nachrichten als Traffic Driver, bis hin zur Aufbesserung der eigenen Landing Page – bei dieser Ausgabe des Digital Bash bieten dir echte Marketing-Profis wertvolle Einblicke. Du kannst von überall aus teilnehmen – egal, ob aus dem Home Office, dem Büro oder vom Balkon aus. Melde dich jetzt an und sichere dir dein Ticket für den Digital Bash – Website Performance sowie die Aufzeichnungen der Vorträge. Und das Beste: Der Zugang ist völlig kostenlos.

Jetzt kostenlos Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Du bist weiblich, Branchenkennerin und willst auf die digitale Bühne? Dann reich jetzt einen Vortragsvorschlag ein und werde in unseren Expert:innen-Pool aufgenommen oder sichere dir deinen Slot bei The Digital Bash – Female Experts.

Unsere Expert:innen beim Digital Bash – Website Performance

Marc Stahlmann, CEO und Co-Founder von OnlineMarketing.de, eröffnet den Digital Bash mit einem kurzen Intro. Danach folgt der erste Vortrag von Julia Schmidbauer, Head of Operations bei der sayang.gmbh, mit dem Titel „Ergebnisse statt Belanglosigkeit: Warum Performance im Content Marketing so wichtig ist“. Sie erklärt dir, welche strategischen Ziele und KPIs eingesetzt werden müssen, um Content Marketing messbar erfolgreich zu machen. Du erfährst darüber hinaus, wie du die Performance deiner eigenen Content-Marketing-Maßnahmen optimierst.

Danach folgt Olaf Brandt, Geschäftsführer der etracker GmbH, mit seinem Vortrag „Push-Nachrichten sind ein Must-have für jede Website“. Brandt zeigt dir in seinem Slot Zahlen und Fakten aus dem brandneuen Website Push Benchmark Report 2021. Außerdem geht es um zehn konkrete Erkenntnisse aus dieser Studie, die erwiesenermaßen helfen, das Engagement und die Conversions auf Websites signifikant zu steigern.

Den dritten Slot füllt Johannes Stevens, Software Architect bei Bayootec. Unter dem Titel „Pimp my Legacy System – Bestehende Systeme mit Microservices optimieren“ zeigt er dir, wie du Microservices und -frontends effektiv in deinen Marketingmix integrieren kannst.

Dennis Lenhardt, Digitaler Marketer, übernimmt den vierten Vortrags-Slot beim Digital Bash – Website Performance. Er spricht in seiner Präsentation „Wie du deine Blog Beiträge optimierst, um Website Ranking, Traffic und Reichweite zu erhöhen“ darüber, wie du deinen Blog in den SERPs weiter nach vorne katapultierst.

Last but not least: Maximilian Pohlmann, CMO bei Wohnklamotte & shopping24, hält im letzten Slot des Vormittags den Vortrag mit dem Titel „Wie Du mit dem Brand-Story-Canvas Deine Landingpage Conversion maximierst“. Pohlmann zeigt dir, wie du durch neuartige Kommunikation rund um dein Produkt Kund:innen ganzheitlich und treffsicher ansprichst.

Die Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening Digital Bash – Website Performance

Marc Stahlmann | CEO & Co-Founder | OnlineMarketing.de GmbH

Marc Stahlmann | CEO & Co-Founder | OnlineMarketing.de GmbH 9:10 – 09:40 Uhr: Ergebnisse statt Belanglosigkeit: Warum Performance im Content Marketing so wichtig istn

Julia Schmidbauer | Head of Operations | sayang.gmbh

Julia Schmidbauer | Head of Operations | sayang.gmbh 09:45 – 10:15 Uhr: Push-Nachrichten sind ein Must-have für jede Website

Olaf Brandt | Geschäftsführer | etracker GmbH

Olaf Brandt | Geschäftsführer | etracker GmbH 10:20 – 10:50 Uhr: Pimp my Legacy System – Bestehende Systeme mit Microservices optimieren

Johannes Stevens | Software Architect | BAYOOTEC

Johannes Stevens | Software Architect | BAYOOTEC 10:55 – 11:25 Uhr: Wie du deine Blog Beiträge optimierst, um Website Ranking, Traffic und Reichweite zu erhöhen

Dennis Lenhardt | Digitaler Marketer

Dennis Lenhardt | Digitaler Marketer 11:30 – 12:00 Uhr: Wie Du mit dem Brand-Story-Canvas Deine Landingpage Conversion maximierst

Maximilian Pohlmann | CMO | WOHNKLAMOTTE & shopping24

Maximilian Pohlmann | CMO | WOHNKLAMOTTE & shopping24 Ab 12:00 : Key-Takeaways und Abschluss

Marc Stahlmann | CEO & Co-Founder | OnlineMarketing.de GmbH

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights rund ums Thema Website Performance mitzunehmen. Die Live-Teilnahme und auch der Zugang zur Aufzeichnung des Events sind für dich komplett kostenfrei. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash – Website Performace von OnlineMarketing.de.

Jetzt kostenlos Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!