Welche am häufigsten vorkommen und wie du diese vermeiden kannst, erfährst du beim Digital Bash – Website Performance am 24. November ab 9:30 Uhr. Einen ganzen Vormittag lang bekommst du von unseren Expert:innen wertvolle Tipps für die nachhaltige Optimierung deiner Website und ihrer Performance. Von Paid Ads über serverseitiges Tracking bis hin zur Search-Optimierung – auch für dich ist sicherlich ein interessantes Thema dabei!

Und das Beste: Du kannst teilnehmen, von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Unsere Speaker beim Digital Bash – Website Performance

Daniel Nickel, Business Development Manager bei OnlineMarketing.de, eröffnet den Digital Bash – Website Performance und übergibt danach die digitale Bühne an Theresa Sturm. Theresa ist Gründerin und Geschäftsführerin der Performance-Marketing-Agentur Via Digital und seit circa 15 Jahren im Online Marketing Business. Sie zeigt dir, wie eine conversion-optimierte Landing Page für Paid Ads aussehen kann und welche drei zentralen Elemente du bei der Optimierung besonders beachten solltest. Profitiere von Theresas Expertise in Social-Selling-Strategien und LinkedIn Ads und fange anschließend direkt an, deine Marketing-Strategie zu perfektionieren.

Danach geht es weiter mit dem Vortrag von Jörn Daudert. Er ist ist Senior Expert Solution Consultant bei Adobe und konnte in seinen mittlerweile über acht Jahren im Unternehmen bereits zahlreiche Herausforderungen in der digitalen Welt meistern. Search-Optimierung, die Konsolidierung von Daten in einer DMP oder das Aufsetzen einer CDP mit serverseitigem Tracking sind sein täglich Brot. Deshalb ist er genau der richtige Ansprechpartner, wenn es um serverseitiges Tracking auf deiner Website geht. Er zeigt dir, welche Vorteile der Tracking-Ansatz hat, wie du mit deinem Unternehmen davon profitieren kannst und welche Technik und Infrastruktur du dafür benötigst. Mit seinen Tipps schafft du dir ein Fundament für Daten, Flexibilität und Zukunftssicherheit.

Von Emanuel Kvakan bekommst du im Anschluss weitere Hacks für deine Website Performance. Er beleuchtet in seinem Vortrag „Search – ein notwendiges Übel oder ein echter Mehrwert für die Performance eurer Website?“ die Suchfunktion auf einer Website und zeigt, welche Möglichkeiten und welchen Mehrwert sie bietet, wenn sie sinnvoll aufgebaut ist. Anhand praxisorientierter Beispiele präsentiert dir der Senior Account Executive im Enterprise Sales bei Yext, wie sich eine optimal aufgesetzte Suchfunktion positiv auf deine Website Performance auswirken kann. Mit 13 Jahren Erfahrung im Software Sales kennt Emanuel die Herausforderungen der Customer Journey nur zu gut und insbesondere das Suchverhalten auf Websites ist in den vergangenen Jahren zu seinem Spezialgebiet geworden.

Nach diesen spannenden Insights gehen wir zum Abschluss noch dieser Frage auf den Grund: „Welche sind wohl die sieben häufigsten Fehler auf Websites und wie kannst du sie beheben?“ Das zeigt dir Liane Kautz in ihrem Vortrag. Als Geschäftsführerin und Gründerin der Goldmarie Unternehmensberatung weiß sie genau, welche wichtige Rolle eine gut funktionierende Website spielt. In dem fulminanten Abschluss des Webinars verrät sie dir sieben Tipps, die deine Landing Page(s) verbessern und Klarheit für wichtige Entscheidungen bringen. Nach diesem Update hast du einen starken Performance Boost für deine Website an der Hand.

Agenda

9:30 – 9:40 Uhr: Opening Digital Bash – Website Performance

Daniel Nickel | Business Development Manager | OnlineMarketing.de 09:40 – 10:10 Uhr: Deine conversion-optimierte Landing Page für Paid Ads

Theresa Sturm | Gründerin und Geschäftsführerin | Via Digital 10:15 – 11:00 Uhr: Der ultimative Performance Boost für deine Website: Serverseitiges Tracking

Jörn Daudert | Senior Expert Solution Consultant | Adobe 11:05 – 11:35 Uhr: Search – ein notwendiges Übel oder ein echter Mehrwert für die Performance eurer Website?

Emanuel Kvakan | Senior Account Executive, Enterprise Sales | Yext 11:40 – 12:10 Uhr: Die 7 häufigsten Webseiten Fehler und wie du sie beheben kannst

Liane Kautz | Geschäftsführerin und Gründerin | Goldmarie 12:10 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

