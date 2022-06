Beim Digital Bash – Marketing Automation bekommst du praxisnahe Tipps, mit denen du Workflows wie E-Mail Marketing und Kund:inneninteraktion auf Autopilot umstellen kannst, um noch mehr aus deinem Business herauszuholen. Erfahre am 30. Juni alles darüber, was Marketing Automation erfolgreich macht.

Die Automatisierung bietet so viele Potentiale: Du kannst Zeit und Ressourcen in Abläufe investieren, die du manuell erledigen möchtest, du kannst sparen, datenbasierte Entscheidungen treffen (lassen) und dein Marketing so den Bedürfnissen eines modernen Markts anpassen. Doch wann ist Marketing Automation überhaupt erfolgreich, bei welchen Prozessen ist sie angebracht und wie setzte ich sie in der Praxis – zum Beispiel im direkten Kund:innenkontakt – um? Diese und viele weitere Fragen zu einer der relevantesten Entwicklungen im Online Marketing beantwortet unser Digital Bash – Marketing Automation am 30. Juni. Dabei bekommst du an einem Vormittag gebündeltes Know-how, um deine Automatisierung zielorientiert aufsetzen zu können.

Ab 9:30 Uhr liefern dir unsere Expert:innen ihre Insights und Best Practices und erläutern praxisnah, wie du Kund:innenzentrierung und Automatisierung zusammenbringst und Arbeitsprozesse implementierst, die langfristig Zeit und Geld sparen.

Und das Beste: Du kannst teilnehmen, von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Unsere Speaker beim Digital Bash – Marketing Automation

Moderatorin Natascha Ehlers leitet euch ins Event, ehe Stefan von Lieven, CEO der artegic AG, darstellt, was eigentlich erfolgreiche Marketing Automation ausmacht. Denn obwohl viele Unternehmen Budget dafür aufzuwenden bereit sind, fehlt es oft an klaren Strategien und Zielen in diesem Bereich. Deshalb erläutert Stefan, wie trotz weniger eigener Daten, technischer Komplexität und wachsenden Ansprüchen der Konsument:innen die Time-to-Market kurz gehalten wird – für eine sinkende Cost of Acquisition und einen höheren Customer Lifetime Value.

Im Anschluss gibt Thomas Balduff, Sales GTM Lead Customer Journey Management bei Adobe, Tipps zu einer reibungslosen Kommunikation mit Kund:innen über automatisierte Prozesse. Mit Marketing Automation kommen modernste Möglichkeiten wie Verhaltensdaten, Intelligenz und Predictive Content ins Spiel, weiß Thomas. Und so können potentielle Käufer:innen personalisiert über jeden Kanal erreicht werden. Er gibt im Vortrag auch Hinweise darauf, wie du das passende Marketing Automation Tool findest.

Mit dem Vortrag „E-Mail Marketing auf Autopilot: 5 effektive Workflows zum Nachmachen“ liefert Josefine Postatny, Brand Managerin Sendinblue DACH bei der Sendinblue GmbH, fünf konkrete Praxisbeispiele, die zeigen, wie Automatisierung alltägliche Arbeitsabläufe optimieren kann. Und zwar so, dass du Zeit und Geld sparst, während Kund:innen schneller und besser angesprochen werden.

Abschließend thematisiert auch Katharina Haßemer, Teamlead Marketing bei der optilyz GmbH, automatisierte Mails. Allerdings geht es bei ihr um Print Mailings, die personalisiert und automatisiert zu einem wichtigen Faktor in der Customer Journey avancieren können. So lassen sich ganze Cross-Channel-Kampagnen nachhaltig optimieren. Wie, das erklärt Katharina detailliert in ihrem Vortrag.

Höre dir diesen und alle weiteren an und nimm wertvolle Tipps für deine Automatisierungsansätze mit.

Agenda

9:30 – 9:40 Uhr: Opening Digital Bash – Marketing Automation

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de & Moderatorin | Digital Bash

9:40 – 10:10 Uhr: Was macht Marketing Automation erfolgreich?

Stefan von Lieven | CEO | artegic AG

Stefan von Lieven | CEO | artegic AG

10:10 – 10:55 Uhr: So schaffst du unvergessliche Kundenerfahrungen mit Marketing-Automation

Thomas Balduff | Sales GTM Lead Customer Journey Management | Adobe

Thomas Balduff | Sales GTM Lead Customer Journey Management | Adobe

11:00 – 11:30 Uhr: E-Mail Marketing auf Autopilot: 5 effektive Workflows zum Nachmachen

Josefine Postatny | Brand Managerin Sendinblue DACH | Sendinblue GmbH

Josefine Postatny | Brand Managerin Sendinblue DACH | Sendinblue GmbH

11:30 – 12:00 Uhr: Kundenzentrierte & automatisierte Print-Mailings: Vom Old-School-Kanal zum Performance-Star

Katharina Haßemer | Teamlead Marketing | optilyz GmbH

Katharina Haßemer | Teamlead Marketing | optilyz GmbH

Katharina Haßemer | Teamlead Marketing | optilyz GmbH 12:00 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de & Moderatorin | Digital Bash

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt.