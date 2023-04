Du möchtest die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Recruiting, Employer Branding, Mitarbeiter:innenführung und Digitalisierung im Personalwesen nicht an dir vorbeiziehen lassen? Dann solltest du den Digital Bash – HR nicht verpassen. Melde dich jetzt an!

Bereit für neue Blickwinkel, Denkanstöße und Use Cases für deine HR-Abteilung? Am 12. April findet wieder unser Digital Bash – HR statt, bei dem unsere Speaker ihre erprobten Tipps rund um die Themen Recruiting und Digitalisierung im HR-Bereich mit dir teilen werden.

In fünf spannenden Vorträgen erfährst du unter anderem, wie durch Conversion-Optimierung mehr Bewerber:innen erreicht werden, wie mit einer Feedback-Landschaft die Bindung zu Mitarbeitenden gestärkt wird und welche Vorteile die Nutzung von WhatsApp in der Candidate Journey mit sich bringt.

Und das Beste: Du kannst teilnehmen, von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei. Du hast am 12. April keine Zeit? Kein Problem! Mit deiner Anmeldung sicherst du dir automatisch auch die Aufzeichnung des Events.

Diese HR-Expert:innen treten als Speaker auf

Unser HR-Vormittag startet mit doppelter Power von softgarden. Marc Loewert und Christian Baier verraten, wie du durch clevere Conversion-Optimierung anspruchsvolle Talente begeistern kannst. Bei dem Überangebot an Jobs kann es schwerfallen, die Employer Brand und die offenen Stellen attraktiv zu platzieren. Marc und Christian lassen dich in ihre Trickkiste hereinschauen, damit du deine Recruiting-Strategie auf das nächste Level bringen kannst.

Bewerben über den Bierdeckel?! Wieso das eine gute Idee sein kann, erklärt uns Karoline Bierlich, Head of Communication bei Talk’n’Job. Eine zeitgemäße Kandidat:innenansprache fordert außergewöhnliche Maßnahmen – insbesondere bei den Zielgruppen Blue Collar und Gen Z. Mit Zahlen und Best-Practice-Beispielen wird Karolin auf aktuelle Probleme, Entwicklungen und Lösungen eingehen.

Wie du das Retention Management in deinem Unternehmen stärken kannst, erfährst du von Alena Scherer von HRinstruments. Damit die Bedürfnisse und Erwartungen der Mitarbeitenden verstanden werden können, brauchen sie einen Weg, diese mitteilen zu können. Langfristig kann so die Zufriedenheit und Bindung deiner Mitarbeitenden erhöht werden. Alena zeigt dir, wie du erfolgreich Feedback Loops gestalten kannst und so Fluktuation reduzierst.

Wie werden die Personaldaten in deinem Unternehmen organisiert? Sebastian Schrögmeier zeigt dir, wie du mit Personio alle Daten an einem Ort hast und diese zentral pflegen kannst. Durch die übersichtliche Datenbasis sparst du nicht nur Zeit, sondern verpasst auch keine wichtigen Termine mehr, egal ob Vertragsauslauf oder Jubiläum.

Es ist Zeit für die Next Level Candidate Journey. Wie diese aussehen kann, erfährst du von Anna Augsburger. Anna ist Senior Project Manager bei sinch und zeigt dir die Vorteile von der Einbindung von WhatsApp in deine Candidate Journey. In ihrem Vortrag zeigt sie dir 5 erfolgreiche Praxisbeispiele und erklärt dir, was du bei der Einführung von WhatsApp beachten solltest.







Alles auf dem Zettel? Die HR Agenda im Überblick

09:00 – 09:10 Uhr: Opening Digital Bash – HR

Daniel Nickel | Business Development Manager | OnlineMarketing.de

09:10 – 09:40 Uhr: Ausgetrickst! Wie Du durch Conversionoptimierung mehr Bewerber aus Deiner Reichweite holst

Marc Loewert | Senior Account Manager SaaS | softgarden

Christian Baier | Key Account Manager | softgarden

09:45 – 10:15 Uhr: Bewerben über den Bierdeckel in 2 Minuten? So einfach und barrierefrei muss Recruiting sein

Karoline Bierlich | Head of Communication | Talk’n’Job

10:20 – 10:50 Uhr: Feedbackloop statt Fluktuation: Wie du mit einer Feedbacklandschaft das Retention Management stärkst

Alena Scherer | Team Lead Sales & Senior Key Account Managerin | HRInstruments

10:55 – 11:25 Uhr: Die Digitale Personalakte mit Personio

Sebastian Schrögmeier | Senior Sales Development Representative | Personio

11:30 – 12:00 Uhr: Next Level Candidate Journey: Bewerber:innen mit WhatsApp begeistern & gewinnen

Anna Augsburger | Senior Project Manager | Sinch

12:00 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Daniel Nickel | Business Development Manager | OnlineMarketing.de

