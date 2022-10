Du willst über die Mittelmäßigkeit hinauswachsen und Growth Hacks erlernen? Dann sichere dir dein Ticket für den Digital Bash EXTREME am 9. November und erhalte praxisnahe Ansätze für dein Growth Marketing.

Gutes Marketing kennt kein Limit – denn wo Inhalt und Kommunikation überzeugen, kann mit der passenden Growth-Marketing-Strategie enormes Wachstum in jede Richtung erzielt werden. Dabei sind die Faktoren, die deine Strategie beeinflussen, so breitgefächert wie das Marketing selbst: Sei es mittels systematischer Herangehensweise, organischem Wachstum oder zielführendem Mindset. All diese Wege führen nach Rom, doch zuvor empfehlen wir einen Abstecher beim Digital Bash EXTREME – Growth Marketing.

Am 9. November kannst du dir zwischen 09:00 und 13:00 Uhr die facettenreichen Vorträge unserer EXTREME-Expert:innen anschauen. Zusätzlich erhältst du mit deiner Anwesenheit ein Teilnahmezertifikat, welches du deinen Vorgesetzten bei der nächsten Gehaltsverhandlung nach den Lobpreisungen für deine Growth-Marketing-Strategie präsentieren kannst. Und als wäre all dies noch nicht Grund genug zur Teilnahme, sicherst du dir mit dem Ticket auch die Live-Aufzeichnung des Events und die Möglichkeit, deine Fragen direkt von unseren Expert:innen beantworten zu lassen.

Jetzt Ticket sichern!

Der große Vorteil am Digital Bash ist, dass er online stattfindet. Du kannst also teilnehmen, von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Unsere Speaker beim Digital Bash EXTREME – Growth Marketing

Bastian Willers, Growth Lead & B2B Growth Hacking Consultant bei Unlck GmbH, startet den Morgen mit einer grundlegenden Frage, die da wäre: „What the F**K ist Growth Hacking?“ Anhand von über 400 realen Fallbeispielen verrät er seine Methode, mithilfe derer du jedes Growth- und Business-Problem lösen kannst.

Wie startet man eigentlich mit Content Marketing? Was macht einen erfolgreichen Content-Plan aus? Und darf man überhaupt Content recyclen – und wenn ja, wie? Dies und mehr behandelt Rawi Bagheri, Content Marketing Professional bei Unlck GmbH, in ihrem Talk „Organic Content Marketing Hacks + Beispiele“.

Noch mehr Hacks liefert Stefanie Melzer. Ihr Fachgebiet sind Performance Marketing und Mindset. Basierend auf ihren praktischen Erfahrungen aus diversen Branchen gibt Stefanie dir konkrete Tipps an die Hand, um deine TikTok Ads auf den Screens deiner Kund:innen zu platzieren und ganz nebenbei deine Landingpage zu optimieren.

Nach einer kurzen Pause geht es ganz nach dem Motto „aller Guten Dinge sind drei“ mit noch mehr Hacks weiter. Dieses Mal präsentiert Iliyana Panov von Unlck GmbH ihre Tipps und Kniffe, um Leads blitzschnell – um trotzdem akkurat – zu konvertieren. Als Customer Success Manager weiß sie, wie du deine Hot Leads ausfindig machst.

Im finalen Talk gibt der Head of Revenue and Sales der Unlck GmbH, Björn Lefherz, konkrete Handlungsanweisungen, um mit erlernten Hacks den Sales-Bereich aufs nächste Level zu bringen. Falls du also noch nicht weißt, wie du einen systematischen und planbaren B2B Marketing und Sales Inbound Funnel baust, bleib unbedingt bis zum Schluss dran.

Was ist besser als ein Talk? Na, ein Panel Talk mit allen, die bereits einzeln auf der digitalen Bühne standen. Dabei geht es um nichts Geringeres als die Umsetzung der Hacks mit dem Unlock-Growth-Prozess. Falls du noch offene Fragen hast, ist dies die perfekte Zeit, um sie nicht von einem:einer, sondern direkt von allen fünf Expert:innen beantworten zu lassen.

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Begrüßung und Einführung ins Thema

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de GmbH 9:10 – 9:40 Uhr: What the F**K ist Growth Hacking?

Bastian Willers | Growth Lead & B2B Growth Hacking Consultant | Unlck GmbH 09:40 – 10:20 Uhr: Organic Content Marketing Hacks + Beispiele

Rawi Bagheri | Content Marketing Professional | Unlck GmbH 10:20 – 11:00 Uhr: Performance Marketing Hacks + Beispiele

Stefanie Melzer | Growth Marketing Managerin | Unlck GmbH 11:00 – 11:15 Uhr: Pause

11:15 – 11:50 Uhr: CRM Hacks + Beispiele

Iliyana Panov | Customer Success Management | Unlck GmbH 11:50 – 12:30 Uhr: B2B Marketing & Sales Inbound Funnel

Björn Lefherz | Head of Revenue and Sales | Unlck GmbH 12:30 – 12:50 Uhr: Umsetzung der Hacks mit dem Unlock-Growth-Prozess

Bastian Willers | Growth Lead & B2B Growth Hacking Consultant | Unlck GmbH Björn Lefherz | Head of Revenue and Sales | Unlck GmbH Iliyana Panov | Customer Success Management | Unlck GmbH Rawi Bagheri | Content Marketing Professional | Unlck GmbH Stefanie Melzer | Growth Marketing Managerin | Unlck GmbH 12:50 – 13:00 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Mit Growth Marketing durchstarten!

Die Teilnehmer:innenzahl ist begrenzt, sichere dir also ASAP deinen Zugang, um alle Insights aus dem umfassenden Programm mitzunehmen. Dein Team vom Digital Bash EXTREME – Growth Marketing von OnlineMarketing.de freut sich auf deine Teilnahme!