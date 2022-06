Du willst dein digitales Marketing sicher und effektiv gestalten? Dann verpasse auf keinen Fall den Digital Bash EXTREME – Digital Advertising for 2022 and beyond am 28. Juni. Nur hier erfährst du die wichtigsten Insights über Cookieless und Programmatic Advertising, Online-Werbe-Trends, auf die es jetzt ankommt und mehr.

Marketer erreichen ihre Zielgruppen verstärkt digital und es wird erwartet, dass Internet-Werbung die für Advertiser wichtigsten Marketingkanäle beanspruchen wird: E-Commerce und M-Commerce dominieren den Markt, die tägliche Nutzungszeit von mobilen Endgeräten wird immer länger und auch hybrides Arbeiten beziehungsweise Remote und Home Office sind kaum mehr wegzudenken. Ebenso erholen sich Branchen, die in den vergangenen Jahren stark gelitten haben, wie beispielsweise der Tourismus- oder Kultursektor, und rüsten digital auf. Gleichzeitig wächst für Advertiser und Publisher der Druck, online mehr Sicherheit zu gewährleisten. Die Zeit für neue und verbesserte Werbemöglichkeiten, Monetarisierungskanäle und Datenstrategien ist mehr als reif.

Zusatzwissen für erfolgreiches digitales Marketing erhältst du bei uns. Bist du bereit für einen richtig umfangreichen Deep Dive? In dieser EXTREME-Ausgabe des Digital Bash am 28. Juni 2022 tauchen wir tief in Themen wie die Herausforderungen und Chancen des Wegfalls von Third Party Cookies, die Verknüpfung von Online und Offline Marketing, Programmatic Advertising 2022 und mehr ein. Darüber hinaus bieten wir Insights über Google Advertising, Social Media Advertising, Amazon Advertising und Mobile Display.

Ab 9:15 Uhr kannst du live dabei sein, wenn unsere Expert:innen Überblick und Best Cases beim Digital Bash EXTREME – Digital Advertising For 2022 and beyond liefern.

Und das Beste: Du kannst teilnehmen, von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Unsere Speaker beim Digital Bash EXTREME – Digital Advertising for 2022 and beyond

Der Digital Bash EXTREME zum Thema Digital Advertising wird durch Frank Puscher von SpeakersDelight moderiert. Anschließend läutet Thomas Mendrina von Xandr die Vortragsrunde ein und erklärt dir, auf welche Lösungen Marketer angesichts des Verlustes der Third Party Cookies setzen können und wie die eigene Zielgruppe auf datenschutzfreundliche Art gewonnen werden kann.

Im anschließenden Slot geht es um Live-Daten im Marketing. Sebastian Gutmann von AIM3 media GmbH zeigt auf, warum das richtige Timing darüber entscheidet, ob Anzeigen auf Interesse oder Gleichgültigkeit stoßen. Anhand eines spannenden Cases im Bereich Tourismus lernst du, wie Live Ads User situativ und damit relevanter ansprechen können.

Warum Programmatic Advertising nicht einfach nebenbei läuft, macht Jana Kordt von Mediaplan digital in ihrem Vortrag deutlich. Sie zeichnet eine Lageskizze und schafft einen Überblick über die wichtigsten Kanäle, DSPs, Datenanbieter:innen und liefert zudem ein How-to, damit du im digitalen Dschungel noch den Durchblick behältst.

Juliane Stanglmayr und Mario Neumann von Goldbach Germany machen im nächsten Vortrag deutlich, wie Werbung im Bereich Digital-out-of-Home und Connected TV durch regionale Aussteuerung für KMU erfolgreich gestaltet werden kann. Neben der doppelten Expert:innendosis erhältst du spannende Cases, die deine regionale Werbung auf das nächste Level bringen können.

Und jetzt zum Wetter – denn darum geht es im nächsten Slot. Dr. Stefan Bornemann von wetter.com erklärt, warum Wetterdaten beim situativen Targeting und bei der geokontextuellen Zielgruppenansprache das ideale Werkzeug darstellen.

Francois Roloff von madvertise zeigt anschließend auf, wie mithilfe von Drive to Retail 2.0 Online-Suchende zu Online-Käufer:innen werden. Hierbei geht er außerdem darauf ein, warum Geomarketing auf Basis granularer GPS-Daten bei diesem Ziel eine so entscheidende Rolle spielt.

Abschließend folgen Frank Puscher von SpeakersDelight und Jörn Strehlau von der European netID Foundation. Die beiden erklären, warum das Ende der Third Party Cookies nicht nur herausfordernd, sondern auch chancenreich ist. Hier erfährst du, wie ein Systemwechsel hin zu datenschutzkonformen Werbestrategien gelingt.

Agenda

9:00 – 9:15 Uhr: Begrüßung und Einführung ins Thema

Frank Puscher | Founder | SpeakersDelight

9:15 – 9:45 Uhr: Cookieless Advertising – Was kommt auf die Marketer zu, was ist schon da?

Thomas Mendrina | VP Publishing CE, Head of External Relations EMEA | Xandr

Thomas Mendrina | VP Publishing CE, Head of External Relations EMEA | Xandr

9:45 – 10:15 Uhr: Timing beats Planning – Wie die Tourismus Region Wilder Kaiser mit LIVE Daten um Besucher wirbt

Sebastian Gutmann | Partner | AIM3 media GmbH

Sebastian Gutmann | Partner | AIM3 media GmbH

10:15 – 10:45 Uhr: Programmatic Advertising – das läuft doch nebenbei? Von wegen!

Jana Kordt | Group Head Performance | Mediaplan digital

Jana Kordt | Group Head Performance | Mediaplan digital

Jana Kordt | Group Head Performance | Mediaplan digital 11:00 – 11:30 Uhr: CTV & DOOH for everyone – oder: wie Tante Emma ihren Laden groß macht

Juliane Stanglmayr | Productmanager & Consultant Programmatic DOOH | Goldbach Germany

Mario Neumann | Unit Director Advanced TV | Goldbach Germany

11:30 – 12:00 Uhr: Die Wettervorhersage für den Produktabsatz: Situatives Targeting und der Wert von Wetterdaten

Dr. Stefan Bornemann | COO | wetter.com GmbH

Dr. Stefan Bornemann | COO | wetter.com GmbH

12:00 – 12:30 Uhr: Drive to Retail 2.0: Wie Onlinesucher zu Offlinekäufern werden

Francois Roloff | CEO | madvertise Group

Francois Roloff | CEO | madvertise Group

12:30 – 12:50 Uhr: Online Marketing 2022: The Final Countdown

Frank Puscher | Founder | SpeakersDelight

Jörn Strehlau | CEO | European netID Foundation

Frank Puscher | Founder | SpeakersDelight

Jörn Strehlau | CEO | European netID Foundation

12:50 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash EXTREME – Digital Advertising for 2022 and beyond von OnlineMarketing.de.