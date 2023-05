B2B Content Marketing am Praxisbeispiel, Trends zum Thema Green Marketing im B2B, 7 wirksame SEO-Tipps als Sichtbarkeits-Boost für dein Unternehmen und weitere B2B Insights erwarten dich am 16. Mai.

Du hast dein gesamtes Herzblut in dein Business gesteckt und willst deine Begeisterung nun mit anderen Unternehmen teilen? Dann ist die kommende B2B-Edition des Digital Bash genau richtig für dich. Am 16. Mai 2023 erfährst du ab 9 Uhr, wie du dich in deinen Geschäftsbeziehungen mit effektivem E-Mail Marketing, grünem Content und Lead Management von der Konkurrenz abhebst. Dafür haben wir wieder exklusive Branchen-Insider am Start.

Sichere dir also schnellstmöglich dein kostenloses Ticket für den Digital Bash B2B powered by Adobe. Teilnehmen kannst du ganz bequem von zu Hause aus – inklusive Benefits wie Speaker Slides, Live Q&A und Aufzeichnung.

Diese Speaker erwarten dich

E-Mail Marketing ist in aller Munde, aber niemand spricht Tacheles? Dann kannst du dich auf die Best-Practice-Kampagnenbeispiele von Daniel Reinhardt freuen. Als Vertreter von Mailingwork sitzt er direkt an der Quelle und weiß genau, mit welchen Tools du die Kund:innengewinnung optimierst und Loyalität aufbaust.

Wie funktioniert B2B Content Marketing? Dieser Frage geht Heiko Paulick von mellowmessage nach. Direkt aus dem Agenturleben liefert er uns auf der digitalen Bühne seinen Erfahrungsbericht zu B2B Content Marketing. Damit gehen Content Marketing und Marketing Automation Hand in Hand.

Marketing und Vertrieb unter einen Hut bringen? Nichts leichter als das. Nach dem Talk von Thomas Balduff (Adobe) und Janice Rohrmann (Sartorius AG) wirst du wissen, wie du mit CRM und B2B die Synergien aufrechterhältst. Bist du bereit für die nächste, erfolgreiche Phase der Lead-Generierung?

Grün, grün, grün ist … mittlerweile einfach alles – oder sollte es sein. Dass Umweltbewusstsein auch im Marketing angekommen ist, hast du bestimmt schon bemerkt. Doch wie grün man sein muss, sein darf und wirklich ist, ist nicht leicht zu beantworten. Deswegen freuen wir uns umso mehr, Jens Stolze, Geschäftsführer und Senior Creative Director bei der creative360 GmbH, an Bord zu haben. Mit seinen Erfolgsfaktoren für den Einsatz von Green Marketing trifft auch dein Business den richtigen (Grün)-Ton.

B2B und B2C: Die beiden Bereiche sind offensichtlich miteinander verwandt. Wie du sie jedoch auseinanderzuhalten lernst und was B2B SEO genau bedeutet, erfährst du im Talk von Janine Minnich von wambo marketing. Also nichts wie los, sichere dir den ultimativen Sichtbarkeits-Boost mit den sieben sofort umsetzbaren SEO-Tipps von Janine.

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening Digital Bash – B2B

Michelle Sobek | Moderatorin | OnlineMarketing.de

Michelle Sobek | Moderatorin | OnlineMarketing.de 9:10 – 9:40 Uhr: B2B E-Mail Marketing entlang der Customer Journey: Von Awareness bis Loyalty

Daniel Reinhardt | Sales Manager | Mailingwork GmbH

Daniel Reinhardt | Sales Manager | Mailingwork GmbH 9:40 – 10:10 Uhr: Warum sind wir heute hier? Praktisches B2B Content Marketing

Heiko Paulick | User Experience Strategist | mellowmessage GmbH

Heiko Paulick | User Experience Strategist | mellowmessage GmbH 10:15 – 11:00 Uhr: Die Kund:innenbeziehung im Wandel: Erfolgreiches Lead Management und die Synergie zwischen Marketing und Vertrieb

Thomas Balduff | GTM Lead Marketing Automation | Adobe Systems GmbH

Janice Rohrmann | Product Owner für Marketing Automation | Sartorius AG

Thomas Balduff | GTM Lead Marketing Automation | Adobe Systems GmbH Janice Rohrmann | Product Owner für Marketing Automation | Sartorius AG 11:05 – 11:35 Uhr: Wie grün darf oder muss B2B-Marketing sein?

Jens Stolze | Geschäftsführer | Senior Creative Director | creative360 GmbH

Jens Stolze | Geschäftsführer | Senior Creative Director | creative360 GmbH 11:40 – 12:10 Uhr: Sichtbarkeitsboost für dein B2B Unternehmen – 7 wirksame SEO-Tipps

Janine Minnich | SEO Managerin | wambo marketing GmbH

Janine Minnich | SEO Managerin | wambo marketing GmbH 12:10 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Michelle Sobek | Moderatorin | OnlineMarketing.de

Die Teilnehmer:innenzahl ist begrenzt. Sichere dir also jetzt dein Ticket, um die Business-Insights aus der neuesten Digital Bash-Ausgabe mitzunehmen. Sei am 16. Mai beim Digital Bash – B2B powered by Adobe von OnlineMarketing.de dabei – oder sichere dir die Aufzeichnung.