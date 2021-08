Die Insights des Digital Bashs am 26. August bieten dir die Chance, die CX, Push-Kommunikation oder dein Daten-Management und mehr dank eines Blicks hinter die Kulissen hilfreicher Tools nachhaltig zu optimieren. Melde dich direkt an!

Unsere beliebte Digital Bash-Ausgabe rund um Marketing Tools ist wieder da! Einen Vormittag lang präsentieren dir ausgewiesene Expert:innen der Branche verschiedene Tools, um dich bei diversen Herausforderungen zu unterstützen, die das Online Marketing und digitale Business bereithalten. Hole dir Tipps, anschauliche Use Cases und Hands-on-Hinweise zum Einsatz der relevantesten Tools. Diese werden in fünf abwechslungsreichen Vorträgen präsentiert. Steigere deinen Umsatz und stärke die Kund:innenbindung und mache den ersten Schritt mit unserem Event Digital Bash – Marketing Tools. Am 26. August kannst du ab 09 Uhr morgens direkt dabei sein; melde dich noch heute an!

Und das Beste: Du kannst teilnehmen von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei. Du hast am 26. August keine Zeit? Kein Problem! Lass dir diese Gelegenheit nicht entgehen und sichere dir mit deiner Anmeldung die Aufzeichnungen des Events.

Die Speaker beim Digital Bash – Marketing Tools

Nach einer Begrüßung und thematischen Einleitung von Natascha Ehlers von OnlineMarketing.de liefert Martin Philipp, CEO von Evalanche (SC-Networks GmbH), den ersten Vortrag des Vormittags. Er spricht darüber, wie du mit Campaign Cards für die Konzeption und VR Apps für die digitale Umsetzung in der Marketing Automation Software Erfolge bei der technischen Umsetzung einer zielorientierten B2B Customer Journey erzielen kannst.

In der Folge verspricht Yvonne Kloiber, Marketing Operations Managerin von Productsup, einen Blick hinter die Kulissen zentraler Tools für dein Marketing Stack. Erfahre, was du beachten solltest, um die richtigen Tools zu wählen und den für dich idealen Stack aufzubauen.

Noch mehr Insights liefert Michael Lüken, CEO und Founder von PAQATO. Er erklärt, wie du auch nach der Shop Experience glänzt, indem du mit Push-Kommunikation die Paketreise so gestaltest, dass Kund:innen einen Mehrwert erfahren und zum Shop zurückkehren. Dazu liefert Michael Lüken diverse Best-Practice-Beispiele.

Thomas Mockenhaupt, DAM-Experte und Chief Sales Officer bei Canto, wird anschließend erläutern, warum ein Digital-Asset-Management-System für das Marketing unerlässlich ist und wie es überhaupt erfolgreich aufgesetzt wird – und mit welchen Tools.

Schließlich wird Thomas Kalinna, Senior Presales Consultant bei Mapp Digital, Taktiken zur Kund:innengewinnung, -bindung und Umsatzsteigerung vorstellen. Außerdem bringt er den Teilnehmer:innen die Plattform „Improve Your Marketing“ näher, die auch einen personalisierten Marketing-Plan ermöglicht.

Die Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening Digital Bash – B2B

Natascha Ehlers | Business Development Managerin & Moderatorin | OnlineMarketing.de GmbH

Martin Philipp | CEO | Evalanche (SC-Networks GmbH)

Yvonne Kloiber | Marketing Operations Managerin | Productsup

Michael Lüken | CEO und Founder | PAQATO

Thomas Mockenhaupt | DAM-Experte und Chief Sales Officer | Canto

Thomas Kalinna | Senior Presales Consultant | Mapp Digital

Natascha Ehlers | Business Development Managerin & Moderatorin | OnlineMarketing.de GmbH

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights rund ums Thema Marketing Tools mitzunehmen. Die Live-Teilnahme und auch der Zugang zur Aufzeichnung des Events bekommst dabei komplett kostenlos. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash –Marketing Tools von OnlineMarketing.de.

