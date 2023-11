Du willst den Überblick über Programmatic-Trends behalten? Dann ist der Digital Bash – Programmatic by d3con am 30.11. für dich.

Erfolg ist nicht nur Glück, sondern in erster Linie das Ergebnis sinnvoller Planung. Von Consent im Data-Bereich über Server Side Tracking bis zur Datensymbiose und alternativen Wegen zur Conversion-Messung gibt es einige Einstellungen, die deine Erfolgschancen maximieren. Unsere Expert:innen erklären dir all dies und mehr anhand von spannenden Cases und Diskussionen beim Digital Bash – Programmatic powered by d3con. Also save the Date: Am 30. November 2023 erfährst du von unserem Programmatic-Quartett von 9:30 bis 12:00 Uhr, wie du die aktuellen Herausforderungen im Programmatic Advertising meistern kannst. Melde dich jetzt kostenlos an und stelle dich auf Erfolg ein!

Und das Beste: Du kannst teilnehmen, von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei. Du hast am 30. November keine Zeit? Kein Problem! Mit deiner Anmeldung sicherst du dir automatisch die Aufzeichnung des Events und kannst es dir wann und wo du willst (wieder) anschauen.

Unsere Programmatic-Profis

Consent im Programmatic-Bereich? Unbedingt! Eda Ertuğrul von OneTrust zeigt dir, wie du Personalisierung und Datenschutz in Einklang bringen kannst, indem du Einwilligungen über den gesamten Datenlebenszyklus hinweg erfasst und deine Datenverwaltung transparent handhabst. Erfahre, wie du deine marktfähige Datenbank mit zustimmungsbasierten First-Party-Daten anreichern und so Personalisierung, Datenwert und einen datenschutzfreundlichen Ansatz fördern kannst.

Server Side Tracking um 176% verbessern? Nach dem Vortrag von Thomas Tauchner ein Kinderspiel für dich! Dort erfährst du am Beispiel von Pixum, wie du Quali- und Quantität deiner verfügbaren Daten verbesserst, damit deine Customer Journey korrigierst und so langfristig deinen Umsatz steigerst.

Dynamische Werbeanzeigen in Echtzeit erstellen? Nichts einfacher als das! Frederike Niklaus vereint Daten und Außenwerbung mit innovativen DOoH-Technologien. Damit schaltest du Werbeanzeigen in Echtzeit, die deine Werbewirkung deutlich verbessern.

Was passiert bei Consent Mode, Enhanced Conversions und Co. wirklich? Markus Baersch beleuchtet alternative Wege zur Conversion-Messung und beantwortet aktuelle Fragen: Was passiert, wenn du Google Analytics und Google Ads im Consent Mode betreibst? Welche Methoden schließen welche Lücken? Welche Versprechen werden eingelöst und was ist eher geschicktes Marketing der Anbieter:innen?

Dein Programmatic-Programm:

09:30 – 09:40 Uhr: Opening

Natascha Ehlers | Moderatorin | Digital Bash 09:40 – 10:10 Uhr: Honoring Consent throughout the Data Lifecycle – geht das?

Eda Ertuğrul | Account Executive Mid Market | OneTrust 10:15 – 10:45 Uhr: Wie Pixum die Kampagnen-Performance mit Server-Side Tracking um 176% verbesserte

Thomas Tauchner | Founder & CEO | JENTIS GmbH 10:50 – 11:20 Uhr: Dynamic DOOH: Die Symbiose von Daten und Außenwerbung

Frederike Niklaus | Account Managerin | adlicious 11:25 – 11:55 Uhr: Alternative Wege zur Conversion-Messung unter der Lupe: Was passiert bei Consent Mode, Enhanced Conversions & Co. wirklich?

Markus Baersch | Geschäftsführer | gandke GmbH Ab 11:40 Uhr: Key Takeaways

