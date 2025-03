Weitere Agent Sneaks waren Project Get Savyy, ein KI-Agent, der komplexe Marketing-Analysen vereinfacht und daraus automatisch praxisnahe Handlungsempfehlungen generiert, Project Side Leap, eine KI-Lösung, die vorhandene kreative Inhalte dynamisch anpasst und automatisiert, um sie optimal für verschiedene Plattformen und Formate aufzubereiten, und Project Slide Wow, ein KI-Agent, der Datensätze eigenständig in Präsentationsfolien verwandelt. Diese Innovationen zeigen, wie Adobe die Zukunft der kreativen Arbeit und des digitalen Marketings gestaltet.

Luc Dammann: „AI isn’t just a trend – it’s a necessity“

Luc Dammann, President EMEA bei Adobe, gab im Gespräch mit OnlineMarketing.de spannende Einblicke in die Rolle der KI in der Region. Er sieht in der aktuellen KI-Transformation nicht nur eine technologische Revolution, sondern auch eine neue Art, wie Unternehmen ihre Marken aufbauen und mit Kund:innen interagieren. Dabei betont er sowohl die geschäftliche Dringlichkeit als auch die menschliche Komponente im Wandel.

Luc Dammann, President EMEA bei Adobe, und Redakteurin Larissa Ceccio von OnlineMarketing.de im Austausch auf dem Adobe Summit 2025, © Adobe

Dammann macht deutlich, dass Unternehmen sich nicht mehr fragen sollten, ob sie KI einsetzen, sondern wie schnell und strategisch sie dies tun können.

A brand like Coca-Cola realized that AI isn’t just a trend – it’s a necessity. What used to take months can now be done instantly.

Damit beschreibt er nicht nur den Effizienzgewinn durch KI, sondern auch die Notwendigkeit, Marketing- und Content-Prozesse neu zu denken.

Dynamik und Vielfalt im EMEA-Markt

Dammann zeigt sich stolz auf die Dynamik und Vielfalt der EMEA-Region, die für Adobe eine zentrale Rolle spielt. Trotz makroökonomischer Unsicherheiten sieht er in den 18 Ländern und zehn Sprachen, mit denen Adobe dort arbeitet, enormes Potenzial.

Besonders spannend sei dabei nicht nur der traditionell starke europäische Markt, sondern auch aufstrebende Regionen wie der Nahe Osten, in denen Adobe gezielt expandiert. Die Marken, mit denen Adobe arbeitet, wollen an der Spitze der Personalisierungsbemühungen stehen, erklärt Dammann. KI biete hier die Chance, Skalierung und lokale Anpassung effizient zu vereinen – und das über sämtliche Märkte hinweg. Gleichzeitig legt Dammann Wert darauf, die interne Vernetzung innerhalb des Unternehmens zu stärken, um den Austausch zwischen den verschiedenen Ländern weiter voranzutreiben und Synergien optimal zu nutzen.

„Technology should serve people, not the other way around”

Trotz aller Begeisterung für KI bleibt für Dammann ein Punkt zentral: Technologie muss den Menschen unterstützen, nicht ersetzen. Er sieht KI nicht als reine Automatisierungslösung, sondern als Werkzeug, das Kreativität und Innovation fördert.

When I hire people, they often share that emotional bond they have with the brand.

Er beschreibt, wie Emotionen und Markenidentität für viele seiner Mitarbeitenden ein wesentlicher Grund sind, warum sie zu Adobe gekommen sind. KI soll diesen menschlichen Aspekt nicht verdrängen, sondern verstärken – indem sie Routineaufgaben übernimmt und kreative Prozesse effizienter macht.

Leadership & Change – warum Unternehmen jetzt handeln müssen

Ein weiteres Thema, das Dammann betont, ist die Rolle des Top-Managements bei der Implementierung von KI. Sein Rat:

Mit konkreten Use Cases starten: Nicht in abstrakten KI-Projekten denken, sondern gezielt an Herausforderungen wie Personalisierung oder Content-Produktion arbeiten. KI nicht als Nebenprojekt betrachten: Ohne aktive Unterstützung von CEOs und C-Level-Führungskräften bleibt KI eine Randerscheinung. Experimentieren, testen, optimieren: Erfolgreiche Unternehmen gehen iterativ vor, anstatt auf die perfekte Lösung zu warten.

Sein Fazit: KI verändert nicht nur das Marketing, sondern auch die Art, wie Marken mit Kund:innen interagieren. Unternehmen, die jetzt handeln, werden nicht nur effizienter – sie bleiben langfristig wettbewerbsfähig und relevant.

Keynotes und Sessions: Big Player präsentieren auf dem Adobe Summit die Power ihrer KI-Strategien

Der Adobe Summit 2025 bot mehr als 200 Sessions und Labs mit einigen der einflussreichsten Stimmen der Branche. Besonders spannend waren die Beiträge von:

James Quincey (CEO, The Coca-Cola Company): Er sprach über die Rolle von KI in der Markenstrategie und darüber, wie Coca-Cola digitale Innovationen vorantreibt.

Sie zeigte, wie Marriott KI nutzt, um personalisierte Gästeerlebnisse zu gestalten.

Er diskutierte die Bedeutung von KI-gestützter Customer Experience für B2B-Unternehmen.

Adobe x Coca-Cola: Auf dem Adobe Summit 2025 präsentierte Coca-Cola die Strategie für KI-gestützte Personalisierung, © eigene Aufnahme

Quincey betonte die Bedeutung lokaler Anpassung globaler Kampagnen:

Share a Coke with a meal is a global idea; (…) but what it looks like in every country is different.

Diese Aussage unterstreicht die zentrale Herausforderung für international agierende Marken – eine globale Markenbotschaft konsistent zu halten, während sie gleichzeitig auf lokale Märkte zugeschnitten wird.

Hier setzt die KI-gestützte Personalisierung von Adobe an. Mit Tools wie dem Adobe Experience Platform Agent Orchestrator können Unternehmen Inhalte und Kampagnen automatisiert und in Echtzeit an regionale Gegebenheiten anpassen. Während klassische Lokalisierungsprozesse oft Wochen oder Monate in Anspruch nehmen, ermöglicht Adobe durch generative KI und Agentic AI eine dynamische Anpassung von Werbebotschaften, kreativen Assets und Customer Journeys – maßgeschneidert für jede Region und Zielgruppe.

Für Unternehmen wie Coca-Cola bedeutet das, dass sie eine einheitliche globale Markenstrategie beibehalten können, während die KI automatisch länderspezifische Anpassungen hinsichtlich Sprache, Bildwelt und kultureller Präferenzen vornimmt. So entsteht ein kohärentes, aber dennoch lokal relevantes Markenerlebnis – in einer Geschwindigkeit und Skalierbarkeit, die mit herkömmlichen Methoden nicht zu erreichen wäre.

Von Adobe selbst standen unter anderem CEO Shantanu Narayen und CMO Lara Balazs auf der Bühne, um die neuesten Entwicklungen im KI-Bereich vorzustellen. Narayen beschreibt die Vision des Unternehmens mit klaren Worten:

Changing the world through personalized digital experiences.

Der Schlüssel dazu? Die Adobe AI Platform, die Unternehmen die Werkzeuge an die Hand gibt, um digitale Erlebnisse nicht nur zu personalisieren, sondern in Echtzeit zu orchestrieren.

In einem Threads Post betont Adobe Balazs‘ Ausführung der Unternehmensvision, wie transformative Innovationen nicht nur das Business vorantreiben, sondern kreative Synergien schaffen und Wandel ermöglichen. Besonders im Fokus: Die nächste Generation der Adobe KI-Agents, die Marken dabei unterstützen, hyperpersonalisierte Kund:innenerlebnisse zu gestalten.