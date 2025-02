Android-Nutzer:innen müssen sich noch gedulden, die App für Nicht-Apple-User soll aber noch in diesem Jahr kommen – aber die mobile Revolution von Photoshop hat begonnen. Neben der mobilen App wird auch die Web-Version weiterentwickelt, sodass Nutzer:innen flexibler zwischen verschiedenen Geräten wechseln können.

Photoshop Mobile: Was steckt drin?

Adobe verspricht: Die neue App bietet viele der bekannten Bildbearbeitungs-Tools, die man aus der Desktop-Version kennt – von Ebenen und Masken bis zu KI-gestützten Features wie Fireflys Generative Fill. Nutzer:innen können ihre Bilder mit intelligenten Werkzeugen bearbeiten, Objekte präzise aus- und freistellen oder erweiterte Farbkorrekturen vornehmen.

Hintergründe professionell austauschen: Photoshop Mobile macht es einfach, © Adobe

Farbanpassungen auf Profi-Niveau – direkt auf dem Smartphone, © Adobe

Die kostenlose Version enthält grundlegende Funktionen, während Premium-Features wie erweiterte Bearbeitungsmöglichkeiten, mehr Cloud-Speicher und der Zugriff auf exklusive KI-Werkzeuge im Abo für 7,99 US-Dollar pro Monat oder 69,99 US-Dollar pro Jahr freigeschaltet werden können. Wer bereits ein kostenpflichtiges Photoshop-Abo hat, erhält die mobile Version automatisch dazu.

Wir freuen uns, die grenzenlosen Möglichkeiten von Photoshop endlich auf Mobilgeräte zu bringen und damit die ikonischen Bildbearbeitungs- und Designfunktionen der App für alle zugänglich zu machen – von professionellen Künstler*innen und Designer*innen bis hin zu einer ganz neunen Generation von Kreativen, die Photoshop zum ersten Mal ausprobieren,

sagt Ashley Still, Senior Vice President Digital Media bei Adobe. Ziel sei es, sowohl Profis als auch Einsteiger:innen anzusprechen und Kreativität auf neue Weise zugänglich zu machen.

Adobes KI als kreativer Assistant

Ein Highlight der mobilen Photoshop-Version sind die Firefly-KI-Funktionen. Generative Fill erlaubt es Nutzer:innen, Objekte aus Bildern zu entfernen oder neue Elemente hinzuzufügen – und das alles mit wenigen Klicks. Generative Expand kann Bildbereiche intelligent erweitern, sodass fehlende Elemente passend ergänzt werden. Adobe betont, dass die KI-Modelle mit kommerziell sicheren Daten trainiert wurden, um Urheber:innenrechtsprobleme zu vermeiden.

Content Credentials sollen zudem für mehr Transparenz sorgen: Sie markieren KI-generierte Inhalte und helfen, die Herkunft von Bildern nachvollziehbar zu machen. Adobe setzt damit ein Zeichen für ethische KI-Nutzung in der Kreativbranche.

Die wichtigsten Funktionen im Überblick

Mit der neuen mobilen Version von Photoshop bringt Adobe professionelle Bildbearbeitung direkt aufs Smartphone. Die App, die bisher nur für iPhone User bereitsteht, bietet viele der bekannten Funktionen der Desktop-Version und integriert KI-gestützte Werkzeuge, um kreative Prozesse noch flexibler zu gestalten.

Mit Photoshop Mobile und KI-gestützter Generative Fill-Technologie lassen sich unerwünschte Elemente in Sekunden beseitigen, © Adobe

Kostenlose Funktionen für alle Nutzer:innen

Photoshop für das Smartphone ist speziell für die mobile Nutzung optimiert und bietet zahlreiche leistungsstarke Features:

Bildbearbeitung mit Profi-Werkzeugen : Kombinieren, zusammensetzen und mischen von Bildern mit Ebenen, Masken und Auswahlen

: Kombinieren, zusammensetzen und mischen von Bildern mit Ebenen, Masken und Auswahlen Tap Select Tool : Entfernen, neu einfärben oder ersetzen von Bildbereichen mit nur einem Fingertipp

: Entfernen, neu einfärben oder ersetzen von Bildbereichen mit nur einem Fingertipp Bereichsreparatur-Pinsel : Störende Elemente schnell und einfach entfernen

: Störende Elemente schnell und einfach entfernen KI-gestützte Funktionen mit Adobe Firefly : Generative Fill und Generative Expand ermöglichen das einfache Hinzufügen oder Erweitern von Bildelementen

: Generative Fill und Generative Expand ermöglichen das einfache Hinzufügen oder Erweitern von Bildelementen Nahtlose Integration mit anderen Adobe Apps : Direkte Verknüpfung mit Adobe Express, Adobe Fresco und Adobe Lightroom

: Direkte Verknüpfung mit Adobe Express, Adobe Fresco und Adobe Lightroom Zugriff auf kostenlose Adobe Stock Assets: Große Auswahl an lizenzfreien Bildern und Designelementen

Erweiterte Funktionen mit dem neuen Photoshop Mobile- und Web-Plan

Für mehr kreative Möglichkeiten und professionelle Bearbeitung bietet Adobe eine erweiterte Aboversion mit zusätzlichen Features:

Flexibles Arbeiten auf verschiedenen Geräten : Wechsel zwischen Photoshop Mobile und der Web-Version mit synchronisierten Projekten

: Wechsel zwischen Photoshop Mobile und der Web-Version mit synchronisierten Projekten Erweiterte Firefly-KI-Tools : Mit „Ähnliche Bilder generieren“ und „Referenzbilder“ in Photoshop Web lassen sich Designs noch schneller erstellen

: Mit „Ähnliche Bilder generieren“ und „Referenzbilder“ in Photoshop Web lassen sich Designs noch schneller erstellen Unbegrenzte Schriftarten : Zugriff auf über 20.000 Fonts und Import zusätzlicher Optionen

: Zugriff auf über 20.000 Fonts und Import zusätzlicher Optionen Präzisere Bearbeitungs-Tools : Verbesserte Objektauswahl für noch genauere Selektionen

: Verbesserte Objektauswahl für noch genauere Selektionen Erweiterte Retuscheoptionen : Entfernenwerkzeug, Kopierstempel und Inhaltsbasierte Füllung für nahtloses Retuschieren

: Entfernenwerkzeug, Kopierstempel und Inhaltsbasierte Füllung für nahtloses Retuschieren Feineinstellungen für Farbe und Transparenz : Steuerung von Transparenz, Farbmodi und Mischmodi für einzigartige Designs

: Steuerung von Transparenz, Farbmodi und Mischmodi für einzigartige Designs Gezielte Anpassungen mit Lichtsteuerung: Aufhellen oder abdunkeln von Bildbereichen ohne Einfluss auf Farbton oder Sättigung

Mit dieser neuen Photoshop-Version macht Adobe professionelle Bildbearbeitung mobil und ermöglicht eine noch flexiblere Gestaltung kreativer Projekte.

© Adobe via Canva

KI mit Verantwortung – Kreativität trifft auf Transparenz!

Adobe setzt auf eine verantwortungsvolle und transparente Entwicklung von KI-Technologien, um Kreativen sichere und verlässliche Werkzeuge bereitzustellen. Dabei folgt das Unternehmen klaren KI-Ethikrichtlinien, die Rechenschaftspflicht, Verantwortung und Transparenz in den Mittelpunkt stellen. Firefly, Adobes KI-Plattform, wurde speziell darauf ausgelegt, ausschließlich mit lizenzierten und gemeinfreien Inhalten zu arbeiten, für deren Nutzung Adobe eine Genehmigung besitzt – darunter Inhalte aus Adobe Stock.

Zusätzlich sorgen Content Credentials für eine nachvollziehbare Kennzeichnung von KI-generierten Bildern und fungieren als eine Art „digitale Nährwertangabe“. So können Kreative ihre Werke mit Sicherheit und Transparenz gestalten.

Im Gegensatz dazu stehen andere KI Player wie etwa OpenAI vor erheblichen Herausforderungen im Umgang mit Falschinformationen und sogenannten „Halluzinationen“ ihrer KI-Modelle. Diese Halluzinationen beziehen sich auf die Tendenz von KI-Systemen, überzeugend klingende, aber falsche oder erfundene Informationen zu generieren. Eine Studie des Massachusetts Institute of Technology (MIT) zeigt, dass KI-Systeme wie ChatGPT in der Lage sind, überzeugende, aber falsche Informationen zu generieren, was die Gefahr von Fehlinformationen und Manipulation erhöht. Dieses Phänomen kann zu ernsthaften Problemen führen.

Adobe optimiert Vertragsanalyse: Neue KI-Funktionen im Acrobat KI-Assistenten

Adobe hat außerdem neue KI-gestützte Funktionen für den Acrobat KI-Assistant eingeführt, die die Analyse und das Verständnis von Verträgen erheblich erleichtern.

Vertragsanalyse mit KI-Unterstützung: Der Acrobat KI-Assistant fasst Vertragsinhalte automatisch zusammen und hebt wichtige Klauseln hervor – für mehr Effizienz und Transparenz, © Adobe

Nutzer:innen können nun komplexe Vertragsinhalte schneller erfassen, Unterschiede zwischen mehreren Dokumenten identifizieren und sich automatisch generierte Zusammenfassungen anzeigen lassen.

Features im Überblick:

Datenschutz und Transparenz : KI-Modelle werden nicht mit Kund:innendaten trainiert, Content Credentials sorgen für Nachvollziehbarkeit

: KI-Modelle werden nicht mit Kund:innendaten trainiert, Content Credentials sorgen für Nachvollziehbarkeit Automatische Vertragserkennung : Erkennt Verträge, erstellt eine Übersicht und hebt wichtige Klauseln hervor

: Erkennt Verträge, erstellt eine Übersicht und hebt wichtige Klauseln hervor KI-generierte Zusammenfassungen : Verständliche Erklärungen komplexer Vertragsinhalte mit Quellenangaben

: Verständliche Erklärungen komplexer Vertragsinhalte mit Quellenangaben Vergleich mehrerer Verträge : Unterschiede zwischen bis zu zehn Dokumenten auf einen Blick erkennen

: Unterschiede zwischen bis zu zehn Dokumenten auf einen Blick erkennen Sichere Freigabe und elektronische Signaturen: Verträge direkt in der App prüfen und unterzeichnen

Besonders für Unternehmen und Verbraucher:innen, die regelmäßig mit rechtlich relevanten Dokumenten arbeiten, bietet diese Erweiterung eine erhebliche Zeitersparnis und mehr Sicherheit. Die neuen Funktionen wurden unter Berücksichtigung höchster Datenschutzstandards entwickelt und garantieren eine transparente Nutzung Künstlicher Intelligenz.

Die neuen Vertragsfunktionen im Acrobat KI-Assistant stehen sowohl für Nutzer:innen des kostenlosen Acrobat Readers als auch für Kund:innen der kostenpflichtigen Acrobat-Version zur Verfügung. Der KI-Assistant kann als Add-on für 5,99 Euro pro Monat erworben werden und ist auf Desktop, Web und mobilen Endgeräten weltweit in Englisch verfügbar. Adobe plant, die Funktionen in Zukunft um weitere Sprachoptionen zu erweitern, um eine noch breitere Nutzer:innenbasis zu erreichen.

Photoshop auf dem Smartphone klingt vielversprechend – doch wie intuitiv lässt sich das Tool wirklich nutzen?

Die Veröffentlichung von Adobe Photoshop Mobile für das iPhone hat online großes Interesse geweckt. Erste Tests zeigen, dass die mobile Bedienung stark an die Web-Version angelehnt ist. Besonders Nutzer:innen mit Erfahrung im Adobe-Universum werden sich schnell zurechtfinden, aber auch Einsteiger:innen sollen von den geführten Workflows profitieren. Während einige die Möglichkeiten der mobilen Bildbearbeitung loben, sehen andere Grenzen und ziehen Vergleiche zur Desktop-Version. Kritiker:innen bemängeln, dass einige der leistungsstärksten Features nur im Premiumabo verfügbar sind und dass die mobile Version nicht alle Funktionen der Desktop-Version ersetzen kann.

Spätestens mit der Android-Version, die später im Jahr erscheinen soll, wird sich zeigen, ob Adobe tatsächlich eine mobile Revolution für Bildbearbeitung eingeläutet hat oder ob die App nur ein nettes Extra für bestehende Photoshop User bleibt.

Photoshop soll das neue Must-have für kreative Content Creator werden!

Plattformen wie Instagram, TikTok und Pinterest setzen schon lange auf visuell ansprechende Inhalte, die oft direkt auf dem Smartphone erstellt und bearbeitet werden. Vor diesem Hintergrund eröffnet die mobile Version von Photoshop mit einer vereinfachten Handhabung der Werkzeuge spannende neue Möglichkeiten. Laut Adobe greifen immer mehr Kreative für ihre Arbeit auf mobile Geräte zurück, während gleichzeitig eine Vielzahl von Apps wie Canva, Snapseed und VSCO um die Vorherrschaft im Bereich der Smartphone-Bildbearbeitung konkurriert. Mit der neuen App will Adobe in diesem Markt mitmischen und Photoshop zum Standard-Tool für mobile Kreative machen.

Die nahtlose Integration mit anderen Adobe Tools wie Lightroom, Adobe Express oder Adobe Fresco zeigt zudem, dass Adobe seine Creative Cloud weiter vernetzen möchte. So lassen sich Bilder in Lightroom vorbearbeiten, in Photoshop präzise verfeinern und anschließend in Adobe Express für Social Media optimieren.

Mit Photoshop Mobile und den neuen KI-Funktionen in Acrobat beweist Adobe, dass leistungsstarke Bildbearbeitung und intelligente Dokumentenverwaltung nicht mehr an den Schreibtisch gebunden sind. Kreative profitieren von einer flexiblen, KI-gestützten Arbeitsweise, während Unternehmen und Verbraucher:innen mit dem Acrobat KI-Assistant Verträge effizienter analysieren können – eine mobile Zukunft, die Kreativität und Produktivität vereint.