Bis zum 8. Februar muss den neuen Nutzungsbedingungen zugestimmt werden, um WhatsApp weiter nutzen zu können.

Dieser Artikel wurde mit einer Richtigstellung aktualisiert: Zuvor hieß es fälschlicherweise, dass alle Nutzer:innen von WhatsApp ihre Daten nach dem Update der Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen mit Facebook teilen müssen. Für die EU gilt aber weiterhin, dass die WhatsApp-Daten nicht mit Facebook geteilt werden.

Vielleicht hast du das Pop-up bei WhatsApp selbst schon gesehen: Der Messaging-Dienst von Facebook hat seine Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinie aktualisiert. Wer diese bis zum 8. Februar 2021 nicht akzeptiert, kann die App nicht weiter nutzen. Das Update macht das Teilen von WhatsApp-Daten grundsätzlich zum Standard, bei dem es für Nutzer:innen kein Opt-out gibt. Wie WhatsApp uns gegenüber erklärt, gilt für Nutzer:innen innerhalb der EU aber weiterhin, das WhatsApp-Daten nicht mit Facebook geteilt werden müssen. Vergangenes Jahr hatten noch alle User die Option zu entscheiden, ob sie ihre WhatsApp-Account-Daten mit Facebook-Diensten teilen möchten. Die Neuerung kommt im Zuge der umfassenden Zusammenführung von Facebooks Messaging-Diensten, dem Messenger, Instagram Direct und WhatsApp. Datenschutzfachkräften ist diese jedoch ein Dorn im Auge.

WhatsApps neue Datenschutzrichtlinie: Facebook zieht sich zahlreiche Daten

Das Pop-up mit dem Hinweis zur Erneuerung der Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinie informiert über die Frist, die User zum Akzeptieren einhalten müssen und über Alternativen. Wobei im Falle der Ablehnung keine Nutzung der App mehr möglich ist. Außerdem klärt es darüber auf, dass sich das Update auf Datenverarbeitung durch Facebook und gespeicherte Chats bei Unternehmen bezieht:

Der Hinweis zum Datenschutz-Update bei WhatsApp, eigener Screenshot

Im Grunde verändert sich für viele Nutzer:innen nicht sehr viel, wenn diese sich nicht zuvor dafür entschieden haben, ihre Account-Informationen von WhatsApp nicht mit Facebook zu teilen. Dazu hatten sie nach einem Update der Datenschutzrichtlinie der App im Sommer 2020 noch die Option:

Auswahlmöglichkeiten, die du hast. Wenn du ein bestehender Nutzer bist, kannst du wählen, deine WhatsApp Account-Informationen nicht mit Facebook zu teilen, um deine Facebook-Werbung und Produkterlebnisse zu verbessern. Bestehende Nutzer, die unseren aktualisierten Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie zustimmen, haben weitere 30 Tage Zeit, diese Auswahl zu treffen, indem sie zu Einstellungen > Account gehen.

Doch genau diese Möglichkeit fällt nun für Nutzer:innen außerhalb der EU weg. Auch die Account-Daten müssen dort mit Facebook und den Unternehmen der Facebook-Familie geteilt werden. WhatsApp erklärt dazu:

Als Teil der Facebook-Unternehmen erhält WhatsApp Informationen (siehe hier) von den Facebook-Unternehmen und teilt auch Informationen mit diesen. Wir können mithilfe der von ihnen erhaltenen Informationen und sie können mithilfe der Informationen, die wir mit ihnen teilen, unsere Dienste bzw. ihre Angebote, einschließlich der Produkte von Facebook-Unternehmen, betreiben, bereitstellen, verbessern, verstehen, individualisieren, unterstützen und vermarkten.

Zu den Daten, auf die Facebook und Co. dann außerhalb der EU zugreifen können, gehören:

Informationen zur Account-Registrierung (zum Beispiel die Telefonnummer)

Transaktionsdaten

dienstleistungsbezogene Informationen

Informationen zur Interaktion mit Facebook-Diensten (einschließlich anderen Unternehmen)

Informationen zu Mobilgeräten

Informationen zur IP-Adresse

weitere Informationen, die Facebook im Abschnitt „Informationen, die wir sammeln“ der WahtsApp-Datenschutzrichtlinie aufführt

Informationen, die Facebook durch Mitteilung an dich oder aufgrund deiner Zustimmung erhalten hat

Ein Mitglied der WhatsApp-Presseabteilung stellt für OnlineMarketing.de allerdings klar:

There are no changes to WhatsApp’s data sharing practices in the European region (including UK) arising from the updated Terms of Service and Privacy Policy. For the avoidance of any doubt, it is still the case that WhatsApp does not share European region WhatsApp user data with Facebook for the purpose of Facebook using this data to improve its products or advertisements.

Auch aus WhatsApps Informationen zu Sicherheit und Privatsphäre geht das hervor:

Derzeit nutzt Facebook deine WhatsApp Account-Informationen nicht dazu, deine Produkterlebnisse auf Facebook zu verbessern oder dir interessantere Facebook-Anzeigen zu zeigen. Wir arbeiten ständig an neuen Möglichkeiten zur Verbesserung deines Nutzererlebnisses auf WhatsApp und anderen von dir verwendeten Produkten der Facebook-Unternehmen. Wir werden dich über neue Funktionen, die wir anbieten, sowie unsere Informationspraxis auf dem Laufenden halten.

Facebook propagiert Produktsicherheit, Datenschützer:innen sind besorgt

Zum Update erklärt Facebook, beziehungsweise WhatsApp, dass das Teilen der Daten die Infrastruktur der Dienste optimiere. Zudem werde die „Sicherheit und Integrität“ der Facebook-Unternehmen gestärkt. Darüber hinaus haben User die Option, ihren WhatsApp Account einfacher mit anderen Facbook-Diensten zu verbinden oder Integrationen in Anspruch zu nehmen, die Facebook-Produkte miteinander in Beziehung setzen.

Genau diese Verschmelzung der Produkte und Unternehmen im Facebook-Kosmos – sosehr sie den Nutzer:innen auch einen praktischen Komfort liefern dürfte – wird jedoch von Datenschützer:innen angeprangert. Eine Monopolstellung im Social-Media-Bereich wurde Facebook 2020 bereits vom US-amerikanischen Subcommittee on Antitrust, Commercial and Administrative Law of the Committee on the Judiciary attestiert. Im Bericht des Unterkomittees hieß es etwa:

Facebook’s monopoly power is firmly entrenched and unlikely to be eroded by competitive pressure from new entrants or existing firms. Documents produced during the investigation by Facebook, including communications among its senior executives on market strategy, as well as a

memorandum by a senior data scientist and economist at Facebook, support the conclusion that Facebook’s monopoly is insulated from competitive threats.

Und tatsächlich haben sowohl die Federal Trade Commission (FTC) als auch 48 US-Staaten das Unternehmen Facebook im Dezember 2020 mit dem Vorwurf des Verstoßes gegen das Kartellrecht verklagt. Im Zentrum der Anschuldigungen gegen Facebook steht die Unterdrückung und Eliminierung von Konkurrenz, auch durch das Aufkaufen von Unternehmen aus der eigenen Branche. Nutzer:innen werde durch Facebooks Monopol die Chance auf echten Wettbewerb verwehrt, heißt es vonseiten der FTC. Laut Angaben der Commission sei WhatsApp ab 2012 zum „Global Leader“ im Messaging-Bereich aufgestiegen – und damit zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz für Facebook geworden.

Facebook übernahm das Unternehmen im Februar 2014 für 19 Milliarden US-Dollar. Allein im dritten Quartal des Jahres 2020 machte Facebook 21,47 Milliarden US-Dollar Umsatz. Auch dank der Marktmacht, die mit dem Zukauf von Instagram, WhatsApp und Co. zementiert wurde.