Die Signal App erlebte jedenfalls in den vergangen Tagen einen enormen Zuwachs, ebenso wie die Telegram App. Womöglich befürchtet WhatsApp aktuell eine große Abwanderungswelle von Nutzer:innen. Daher wird nun mehr Zeit eingeplant, um diese über die Auswirkungen des Updates zu informieren.

Vor einigen Tagen hatte WhatsApp bereits via Twitter klargestellt, dass die Privatsphäre der Chats nicht beeinträchtigt werden soll. Zudem wurde deutlich gemacht, dass User aus der EU (und dem UK) differente Datenschutzbestimmungen vorliegen als allen anderen. Ein Mitglied der WhatsApp-Presseabteilung stellt für OnlineMarketing.de klar:

There are no changes to WhatsApp’s data sharing practices in the European region (including UK) arising from the updated Terms of Service and Privacy Policy. For the avoidance of any doubt, it is still the case that WhatsApp does not share European region WhatsApp user data with Facebook for the purpose of Facebook using this data to improve its products or advertisements.