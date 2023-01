Unter der Führung von Elon Musk erlaubt Twitter keine Third Party Clients vonseiten der Entwickler:innen. Third Party Apps wie Tweetbot oder Twitteriffic wurden kürzlich gesperrt, ihnen wurde der Zugriff zur Twitter API entzogen. Dass es sich dabei nicht um ein Versehen, sondern um Kalkül handelte, hatte The Information bereits vor einigen Tagen bestätigt. Während viele Entwickler:innen zunächst vergeblich auf eine Erklärung für diesen drastischen Schritt warteten, hat das Unternehmen das eigene Developer Agreement angepasst – und de facto Third Party Apps verboten, die in Twitters Feature-Kosmos agieren.

Für Engadget berichtet Karissa Bell von der Veränderung in Twitters Richtlinien, die für viele App Developer große Auswirkungen haben wird. Im Bereich Reverse Engineering und Restrictions heißt es dort jetzt:

You will not or attempt to (and will not allow others to) […] use or access the Licensed Materials to create or attempt to create a substitute or similar service or product to the Twitter Applications […].