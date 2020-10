Diverse soziale Medien haben in den vergangenen Monaten ihre Richtlinien angepasst, um Inhalte der Gruppe QAnon, welche Verschwörungstheorien und Fehlinformationen verbreitet, weitestgehend zu verbannen. Auch TikTok sperrte schon im Juli zwei populäre QAnon-Hashtags. Nun hat die Plattform weitere Maßnahmen ergriffen. Inhalte und Accounts, welche QAnon-Theorien verbreiten, werden in Zukunft gesperrt, wie The Verge berichtet. Grund dafür: Diese würden gegen die Community Guidelines der Plattform verstoßen.

TikTok versucht nun aktiver, Inhalte der Gruppe zu identifizieren und die Plattform somit zu einem sichereren Ort für seine User zu machen. So sagte ein Sprecher gegenüber The Verge:

Content and accounts that promote QAnon violate our disinformation policy and we remove them from our platform. We continually update our safeguards with misspellings and new phrases as we work to keep TikTok a safe and authentic place for our community.