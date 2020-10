YouTube nimmt sich ein Vorbild an Facebook und Twitter und verstärkt das eigene Vorgehen gegen Verschwörungstheorien. In einem Blogpost verkündete die Videoplattform die Pläne, um hasserfüllten Content und Belästigungen von der Plattform fernzuhalten. Im Detail nennt der Blogpost dabei die Inhalte der Verschwörungstheoretikergruppe QAnon.

YouTube folgt dabei den anderen Social-Plattformen, die bereits erste Maßnahmen ergriffen haben. Anders als diese verbietet YouTube dabei nicht grundsätzlich alle Inhalte der QAnon-Gruppe. Das Ziel besteht darin, vor allem Content von der Plattform zu entfernen, der Gewalttaten verherrlichen könnte. Die QAnon-Bewegung entstand 2017, als ein 4Chan User Verschwörungstheorien über Hillary Clinton verbreitete. Der User „Q“ behauptete, dass Clinton einen Kinderpornographie-Ring in einer Washingtoner Pizzeria leiten würde. Aufgrund dieser Anschuldigungen kam es dazu, dass ein Mann die Pizzeria stürmte und um sich schoss. Die neuen Regeln auf YouTube werden ab sofort durchgesetzt. Diverse Kanäle wurden bereits gesperrt.

YouTube says it's taking action against QAnon. Here's one easy test: Out of Shadows and Fall of the Cabal, both uploaded this year, have become essential viewing for anyone joining the Q movement. They have racked up 50 million views so far. Let's see what happens with them. pic.twitter.com/Gj4KLaq83Q