Obwohl er betonte, dass dies nur „in sehr geringem Umfang“ geschehen soll, spiegelt diese Entscheidung einen klaren Wandel wider: Politische Inhalte werden wieder verstärkt sichtbar gemacht, während Moderationsmechanismen zunehmend abgeschafft werden.

© Mosseri via Canva

Unklar bleibt jedoch, wie Mosseri selbst zu diesen Änderungen steht. Teilt er Zuckerbergs Ansichten, oder folgt er nur den neuen Vorgaben aus der Führungsetage? Es bleibt abzuwarten, ob er sich weiterhin hinter dieser Strategie stellt oder sich möglicherweise sogar aus der Umsetzung zurückziehen könnte.

Zuckerbergs Attacke auf Apple

Neben der politischen Neuausrichtung sorgte Zuckerberg im Rogan Interview auch mit scharfer Kritik an Apple für Aufsehen. Er sagte etwa:

Apple hasn’t really invented anything great in a while. They’re mostly just living off past success.

Besonders aber kritisierte er Apples geschlossenes und restriktives Ökosystem, das seiner Meinung nach Innovationen behindere. Diese Aussagen fallen im Kontext von Metas Bestrebungen, eigene Hardware- und Software-Produkte zu vertreiben, die direkt mit Apple konkurrieren, wie Augmented-Reality-Brillen und Wearables.

Zuckerberg kritisierte auch Apples geschlossene Plattformstrategie und die strenge Kontrolle über den App Store, was seiner Meinung nach Innovationen hemme und Entwickler:innen Einschränkungen auferlege. Er betonte die Bedeutung offener Systeme und Plattformen, die mehr Freiheiten für Entwickler:innen und Nutzer:innen bieten. Das Gespräch begann mit Rogans Kritik an Apple, in der er erklärte, dass er von Apple zu Android wechseln würde, weil er es nicht schätze, an ein einziges Unternehmen gebunden zu sein. Besonders stieß ihm dabei Apples App Store-Politik sauer auf:

The way they do that Apple Store, where they charge people 30 percent, it just seems so crazy that they get away with it.



Zuckerbergs Aussagen sind nicht nur eine direkte Kampfansage an einen der größten Tech Player, sondern könnten auch als strategisches Ablenkungsmanöver interpretiert werden. Während Meta sich politisch neu positioniert, lenkt Zuckerberg mit der Apple-Kritik das Narrativ in Richtung einer branchenweiten Debatte über Wettbewerb und Marktmonopole.

Metas Kurswechsel: Auf Kosten demokratischer Standards – ein Überblick

Ein Überblick über diese Veränderungen ist besonders sinnvoll, um die weitreichenden Konsequenzen von Metas neuer Strategie zu verstehen. Meta hat mehrere Entscheidungen getroffen, die als Annäherung an die Trump-Administration gewertet werden:

Ende der Faktenchecks: Meta hat sein Drittanbieter:innen-Faktenprüfungsprogramm eingestellt – ein Schritt, der besonders von rechten Kreisen bejubelt wird.

Meta hat sein Drittanbieter:innen-Faktenprüfungsprogramm eingestellt – ein Schritt, der besonders von rechten Kreisen bejubelt wird. Verlagerung von Moderations-Teams: US-Moderator:innen werden von Kalifornien nach Texas verlegt – eine Anpassung an ein konservativeres Umfeld.

US-Moderator:innen werden von Kalifornien nach Texas verlegt – eine Anpassung an ein konservativeres Umfeld. Aufweichung der Inhaltsmoderation: Politische Inhalte werden wieder verstärkt empfohlen, während Mechanismen zur Entfernung von Hassrede und Desinformation gelockert werden.

Zuckerberg argumentiert, die Biden-Administration habe Meta massiv unter Druck gesetzt, bestimmte Inhalte – insbesondere zu COVID-19 – zu entfernen. Diese Enthüllungen kommen jedoch genau in dem Moment, in dem Meta seine eigene politische Agenda umsetzt. Kritiker:innen sehen darin eine gezielte Ablenkung von Metas strategischer Neuausrichtung. Der Bericht darüber stammt von der New York Post.

Während Meta vorgibt, neutral zu sein, zeigt sich eine klare ideologische Verschiebung. Der Konzern könnte langfristig an Glaubwürdigkeit verlieren, da progressive Nutzer:innen und Werbepartner:innen, die Wert auf verantwortungsvolle Moderation legen, sich abwenden könnten. Metas Kurs wird immer deutlicher zum Werkzeug einer rechtsgerichteten Machtstrategie – mit weitreichenden Folgen für Demokratie und digitale Öffentlichkeit.

Metas Kurswechsel – ein riskanter Schritt mit weitreichenden Folgen für den digitalen Diskurs

Zuckerbergs Kurswechsel mag als Förderung von „Free Speech“ verkauft werden, doch die Realität ist ein fataler Schritt hin zu einer unkontrollierten Verbreitung von gesellschaftsfeindlichen Ideen und Desinformation. Correctiv-Leiterin Uschi Jonas machte kürzlich klar, dass Meta sich damit der Verantwortung entzieht, im Kampf gegen Desinformation eine führende Rolle zu spielen. Medienrechtler Matthias Kettemann nannte den Schritt gar einen „Kniefall vor Trump“ und forderte die EU zu entschiedenen Maßnahmen auf.

Meta positioniert sich nicht nur als Sprachrohr für politische Agenden, sondern setzt damit die demokratischen Grundlagen des digitalen Diskurses aufs Spiel. Die Plattform gefährdet nicht nur ihre eigene Glaubwürdigkeit, sondern untergräbt auch die Stabilität der öffentlichen Meinungsbildung – ein riskantes Spiel mit weitreichenden Folgen.