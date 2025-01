Meta, das Unternehmen hinter Facebook und Instagram, hat kürzlich drastische Änderungen in seinen Inhaltsrichtlinien angekündigt. Diese lockern die Moderation von Beiträgen auf den Plattformen erheblich. Sie markieren einen tiefgreifenden Wandel in Metas Moderationspolitik. Viel weniger Content-Moderation, die Wiederzulassung politischer Inhalte, eine klare Orientierung an X und eine auffällige Nähe zu Donald Trump: All das prägt die neue Ausrichtung des Konzerns. Mit teils alarmierend populistischer Rhetorik verkündet Meta-Chef Mark Zuckerberg diese Neuausrichtung. Sie spielt Millionen Usern, aber auch der neuen US-Regierung in die Karten.

Neben der Aufhebung dieser Schutzmechanismen hat Meta weitere zentrale Schranken eingerissen. Fehlinformationen können sich nun ungehindert verbreiten, und einst strenge Regeln gegen Hassrede wurden verwässert. Laut Wired wurden zahlreiche Passagen überarbeitet, ergänzt oder gestrichen. Wir zeigen dir, welche Inhalte jetzt erlaubt sind – und welche alarmierenden Konsequenzen das für den digitalen Diskurs hat.

Laut einem Bericht von Wired, den The Verge aufgegriffen hat, gestattet Meta nun unter anderem:

Kritiker:innen warnen berechtigterweise, dass diese Änderungen die Verbreitung von Hassrede und Diskriminierung auf der Plattform begünstigen und marginalisierte Gruppen stärker gefährden.

Diese Lockerungen stoßen auf erhebliche Kritik. Sarah Kate Ellis, Präsidentin und CEO der LGBTQ+-Organisation GLAAD, äußerte sich besorgt:

Without these necessary hate speech and other policies, Meta is giving the green light for people to target LGBTQ people, women, immigrants, and other marginalized groups with violence, vitriol, and dehumanizing narratives. With these changes, Meta is continuing to normalize anti-LGBTQ hatred for profit – at the expense of its users and true freedom of expression. Fact-checking and hate speech policies protect free speech.