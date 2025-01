Mark Zuckerberg und Joe Rogan vor Podcast-Hintergrund, Rebecca Lai of Glasgow, Sweden: ©– Wikipedia.de, CC BY 2.0, Meta (Änderungen wurden vorgenommen via Canva)

Meta gegen EU-Regulierung – auch deutsche Medienhäuser reagieren

Meta CEO Mark Zuckerberg erklärte bereits vor einigen Tagen, dass Community Notes zunächst in den USA ausgerollt werden. Während in Europa der Digital Services Act (DSA) Plattformen zu mehr Verantwortung im Kampf gegen Fake News verpflichtet, geht Meta den entgegengesetzten Weg und setzt zunehmend auf eine von Nutzer:innen gesteuerte Moderation. Diese Entwicklung könnte nicht nur die Verbreitung von Fehlinformationen begünstigen, sondern auch zu erheblichen Spannungen mit der EU-Kommission führen, die bereits mehrfach Verfahren gegen Meta eingeleitet hat. Sollte der Konzern Community Notes auch in Europa einführen, drohen heftige Konflikte mit den europäischen Regulierungsbehörden.

Unser Artikel auf OnlineMarketing.de beleuchtet die Einführung des Digital Services Act und dessen Auswirkungen auf große Plattformen wie Meta. Der DSA verpflichtet Plattformen, Maßnahmen gegen illegale Inhalte zu ergreifen und die Grundrechte der Nutzer:innen zu schützen. Die Einführung von Community Notes bei parallelem Einschränken der Content-Moderation könnte im Widerspruch zu diesen Anforderungen stehen und somit zu regulatorischen Konflikten führen.

Gleichzeitig reagieren auch deutsche Medienhäuser nach der Meta-Ankündigung mit verstärkten Maßnahmen gegen Desinformation. Da der Tech-Konzern die Zusammenarbeit mit Faktenprüfer:innen auf Facebook und Instagram in den USA beenden möchte, kündigte Die Tagesschau und die Landesrundfunkanstalten der ARD an, ihre Bemühungen im Kampf gegen Fake News in Online-Netzwerken auszubauen. Marcus Bornheim, betonte in Hamburg:

Falschinformationen gefährden den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Faktenchecks adé – Nutzer:innen übernehmen die Kontrolle

Bisher setzte Meta in den USA auf unabhängige Faktenprüfer:innen, um Falschinformationen entgegenzuwirken. Doch im Rahmen des neuen Systems hat der Konzern die Zusammenarbeit mit Dritt-Faktenprüfer:innen beendet. Kritiker:innen sehen darin den nächsten Schritt in Richtung Deregulierung und Meinungschaos. Schon auf X wurde das Ausbleiben umfassender Content-Moderation oft für Manipulation und gezielte Fehlinformationen missbraucht. Jetzt geht Meta denselben Weg. Viele interpretieren Metas Entscheidung als direkte Anpassung an die neue Trump-Regierung. Zuckerberg verteidigt die Entscheidung:

I think Community Notes will be more effective than fact-checkers. It’s good to reduce the number of people who are incorrectly penalized. People want to discuss societal issues and make arguments that are within the mainstream of political discourse, etc.

Gleichzeitig betont er, es sei wichtig, gesellschaftliche Themen uneingeschränkt zu diskutieren. Bereits jetzt ist bekannt, dass verschiedene Interessengruppen Community Notes auf X gezielt einsetzen, um unbequeme oder kritische Inhalte in Misskredit zu bringen. Meta könnte mit diesem System eine neue Plattform für koordinierte Desinformationskampagnen bieten.

Community Notes als Gefahr für die öffentliche Debatte

Meta verkauft Community Notes als Fortschritt – doch ohne klare Standards droht ein System, in dem Mehrheiten die Wahrheit definieren. Das mag in harmlosen Debatten funktionieren – doch bei Themen wie Klimawandel, Corona oder Wahlmanipulation ist eine faktenbasierte Einordnung entscheidend. Statt mehr Transparenz bringt das neue System ohne umfassende Moderation im Hintergrund genau das Gegenteil: ein Tummelplatz für Manipulation, orchestrierte Kampagnen und Desinformation. Meta öffnet Fake News Tür und Tor und zieht sich aus der Verantwortung – mit unabsehbaren, aber vermutlich gravierenden Folgen für die öffentliche Debatte.