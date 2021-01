Vielleicht wird Google Australien in diesem Jahr verlassen. Damit hat die größte Suchmaschine der Welt gedroht, sollte ein geplantes Gesetz verabschiedet werden, das das Unternehmen und andere Plattformen wie Facebook dazu zwingt, Verlagen nicht nur Geld für News-Inhalte zu bezahlen, die geteilt werden, sondern diesen auch Vorabinformationen zu Algorithmus-Updates zu geben. Allerdings wäre eine Service-Einstellung für Google der letzte Ausweg und das Unternehmen zeigt sich bereit, eigene Lösungen vorzuschlagen, um für Content von Publishern zu zahlen. Angesichts der Tatsache, dass die australische Regierung von ihrem Plan noch nicht abgerückt ist, zeigt Google jetzt in den SERPs bei der australischen Suche ein großes gelbes Banner, dass auf Googles eigenen Vorschlag hinweist.

Um das Gesetz in Australien abzuwenden, hat Google nicht nur einen Blogpost erstellt, auf dem Stimmen der australischen Medien- und Wirtschaftsszene sich dagegen aussprechen. Es wurde auch ein Test in Australien gestartet, bei dem einigen Usern dort diverse Publisher in den Google News nicht mehr angezeigt wurden. Zudem sagte Melanie Silva, Googles Managing Director und VP für Australien und Neuseeland, vor dem zuständigen Senatsausschuss in Australien zuletzt eindeutig aus:

If this version of the code were to become law, it would give us no real choice but to stop making Google Search available in Australia.