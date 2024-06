Auf dem offiziellen YouTube Blog erklärt Dave Wu, Produktmanager für YouTube Premium, was es mit den neuen Funktionen auf sich hat. Dabei stellt er zunächst das Jump Ahead Feature vor. Damit können User im Video ganz einfach mit einem Doppeltippen auf das Vorspulsymbol an beliebte Punkte nach vorn springen. Eine Kombination aus AI-Analyse und Viewer-Daten ermittelt die spannendsten Punkte im Video. Alle US-Premiummitglieder können die Funktion auf Android schon nutzen, für iOS kommt sie bald.

Neu ist auch die Bild-in-Bild-Ansicht für Shorts. Diese ist vorerst nur für Android User verfügbar. Sie erlaubt es, Shorts in einem kleinen Fenster anzusehen, während du andere Apps durchsuchst oder im Web browst. Ein ähnliches Feature stellt auch TikTok mit dem Floating Player bereit. Solche Funktionen sollen die Watchtime erhöhen – was langfristig zu mehr Umsatz führen kann.

Neben diesen Neuerungen hat YouTube noch eine Reihe von Features in petto, die sich offiziell noch im Test befinden. Dazu gehören automatische Downloads von Shorts, die User auch offline schauen können, wenn sie kein Internet haben. Welche Shorts automatisch heruntergeladen werden, wird nicht angegeben. Zu diesen Updates gehören auch die neu designten Watch Pages im Web, die die Seherfahrung insgesamt vereinfachen sollen. Details zu diesen gab das Unternehmen jedoch noch nicht weiter. YouTubes jüngstes Redesign aus dem Frühjahr 2024 stieß bei vielen Viewern zunächst auf Kritik. Schließlich führt YouTube für Premium-User in den USA testweise eine Conversational AI ein und erklärt:

For those unfamiliar, this assistive tool can answer questions, suggest related content, and more, all without interrupting your playback experience. You can access the tool by tapping ‘Ask‘ beneath select videos and begin by asking questions about the video or selecting a suggested prompt.