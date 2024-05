Ein neuer TikTok Player könnte die Watchtime deutlich erhöhen, während der KI-Support Creatorn zugutekommt.

Im Hause TikTok ist derzeit enorm viel los. Derzeit klagt das Unternehmen gegen das US-Gesetz, welches einen Zwangsverkauf an ein US-Unternehmen oder eine Sperre in den USA vorsieht und setzt vieles daran, um dem Schicksal zu entgehen. Mit dem TikTok Change Makers Program möchte man auf die positiven Effekte der Plattform aufmerksam machen und engagierte Creator unterstützen.

Das Change Makers Program, © TikTok

Zugleich muss das Unternehmen nach Angaben von The Information aber auch eine interne Umstrukturierung meistern, bis zu 1.000 Marketing-Angestellte sollen global entlassen werden. In diesen Zeiten des Wandels und der Unruhe liefert die populäre Entertainment-Plattform jedoch regelmäßig auch neue Feautures, für User in der Rezeption wie für Creator.

Floating Player könnte zu noch mehr TikTok-Konsum führen

Eine neue Funktion, die sich derzeit im Test befindet, ist der Floating Player. Der Social-Media-Experte Lindsey Gamble hat sie entdeckt und ein Screen-Video auf Threads geteilt. Darin ist zu sehen, wie er in der Web-Version von TikTok im Video auf ein Icon tippen kann, das das Video in einen separaten Player zieht. Nun können User mit dieser Funktion im Web die Videos – und Folgevideos – im Player anschauen, während sie zu anderen Seiten navigieren. Dieses Nebenbei-Rezipieren könnte, wenn es für alle ausgerollt wird, noch mehr Videorezeption und mehr Watchtime für TikToks im Web bedeuten. Allerdings rezipieren die meisten User die Videos über die App. Gamble schreibt, dass diese Option bei How-tos und ähnlichen Videos für das Multitasking von Interesse sein könnte.