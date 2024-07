Bevor Ville Mikkola Geschäftsführer von CAAF (Coalition Against Ad Fraud) wurde, war er Mitbegründer und Chief Operating Officer bei TreasureHunt, einem in Berlin ansässigen Studio für Mobile Spiele. Er verfügt über mehr als 15 Jahre an Management- und Marketing-Erfahrung in den Bereichen Mobile, Web und Offline: Ville Mikkola war unter anderem Managing Director of Europe bei Yeahmobi, Head of Network Operations bei Glispa und Marketing Director bei Fox Mobile (20th Century Fox Mobile Division).