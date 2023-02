Wer auf WhatsApp Statusmeldungen einstellt, hat jetzt diverse neue Möglichkeiten und kann etwa ein privates Publikum wählen, eine Link-Vorschau anzeigen lassen und einen Sprach-Status integrieren.

Die Status-Updates bei WhatsApp dienen manchen Usern einfach dazu, ihre Freund:innen und Familie über aktuelle Ereignisse zu informieren, während wieder andere sie als story-ähnliches Format für die Selbst- oder Produktdarstellung nutzen. Die Meldungen, die in der populären Messaging App angezeigt werden nach 24 Stunden wieder verschwinden, können Fotos, Videos, GIFS, Text und weitere Elemente umfassen. Jüngst hat WhatsApp gleich fünf neue Features für den Bereich vorgestellt, die den Nutzer:innen noch mehr Abwechslung bei der Statusgestaltung ermöglichen. Dazu gehören der neue Sprachstatus und die Option, mit Emojis auf Statusmeldungen zu reagieren.

Das sind die neuen Statusoptionen auf WhatsApp

Auf dem offiziellen WhatsApp Blog werden die Neuheiten für den Status vorgestellt. Dabei geht es zum einen um die Option, ein privates Publikum einzustellen. Denn manche Statusmeldungen sollen nur bestimmten Kontakten angezeigt werden. User können bei jeder Statusaktualisierung entscheiden, wer die Meldungen sehen kann. Die letzte Auswahl wird gespeichert und als Standard für den nächsten Status verwendet. Zum anderen können Nutzer:innen – wie bereits vor einigen Wochen bekannt wurde – bis zu 30 Sekunden lange Sprachnachrichten aufnehmen und als Status integrieren. Vor allem Fans von Sprachnachrichten, ASMR oder auch Songs dürfte diese Option freuen, die zudem für mehr Personalisierung sorgen kann.

Neu ist außerdem das Reaction Feature. Nachdem WhatsApp 2022 Emoji Reactions für den Chat eingeführt hat, haben sich die Nutzer:innen laut der Messaging App vor allem diese Funktion für den Status gewünscht. Als Antwort auf Statusmeldungen sind jetzt neben Texten, Sprachnachrichten und Stickern auch Reaktionen mit Emojis möglich. Beim Wischen nach oben öffnet sich dafür ein Overlay, das vorerst aber nur acht Emojis zur Auswahl stellt.

WhatsApps neue Statusmeldungen in der Übersicht (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht), © WhatsApp

Bessere Anzeige für neue Meldungen und Links

Um alle aktuellen Statusmeldungen von Kontakten bestmöglich im Überblick zu behalten, führt WhatsApp den neuen Profilring für den Status ein. Dieser Ring wird um das Profilbild deines Kontakts herum angezeigt, sobald die Person eine Statusmeldung teilt. Auch in den Chat-Listen sowie in den Listen der Teilnehmenden in Gruppen und in der Kontaktinfo ist der Profilring sichtbar.

Darüber hinaus ermöglicht die App auch eine Link-Vorschau. Wenn User also einen Link im Status posten, wird neuerdings automatisch eine visuelle Vorschau des Link-Inhalts angezeigt. Das ist ein Vorgang, wie er den Usern vom Versenden von Links in Chats bekannt sein dürfte. Diese visuelle Vorschau optimiert den Link Look und Kontakte können sich mehr unter dem vorstellen, was der Link hervorheben soll. So können die User auch noch informierter entscheiden, ob sie auf den Link klicken möchten oder nicht.

All diese WhatsApp Updates werden für Nutzer:innen weltweit eingeführt und sollen in den kommenden Wochen für alle verfügbar sein. Es lohnt sich also, regelmäßig die App zu updaten und im Editor für Statusmeldungen zu schauen, ob die Features schon zur Verfügung stehen.

Noch mehr Inisghts zum Potential von Messengern für Creator und Brands erhältst du in unserer Digital Bash-Podcast-Folge mit Matthias Mehner von Sinch.

Wenn du deinen WhatsApp-Status einstellen möchtest, musst du nur in der App auf den Reiter „Status“ – der sich zwischen den Reitern „Chats“ und „Anrufe“ befindet – tippen. Dort kannst du über das Bearbeitensymbol auf den Editor zum Erstellen von Statusmeldungen zugreifen.

Seit einiger Zeit experimentiert WhatsApp mit Avataren. Meta-Chef Mark Zuckerberg erklärte vor kurzem, dass User diese als Sticker einsetzen können. Und es sollen weitere Designs in allen Meta Apps kommen.