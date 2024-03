Der Multi Motion Brush steht nun allen Nutzer:innen von Runway Gen-2 zur Verfügung. Auf dem eigenen Runway Academy Blog beschreibt das Unternehmen die Anwendung und gibt Tipps, mit denen Nutzer:innen die bestmöglichen Ergebnisse erzielen können. Nachdem ein Standbild als Eingabeaufforderung hochgeladen wurde, können User es mit einem digitalen Pinsel „anmalen“. Anschließend kann mithilfe von Schiebereglern ausgewählt werden, in welche Richtung und mit welcher Intensität sich die gemalten Teile des Bildes bewegen sollen.

Auf besonders hochkarätige Videos können sich auch User von OpenAIs Sora freuen. Der Launch des KI-Tools sorgte zuletzt für viel Aufsehen. Noch ist die Funktion allerdings nur für ausgewählter Creator verfügbar. Allerdings dürfte Sora die Videoerstellung auf Basis von Prompts in kurzer Zeit auf ein ganz neues Level heben. OpenAI erklärt:

Sora is able to generate complex scenes with multiple characters, specific types of motion, and accurate details of the subject and background. The model understands not only what the user has asked for in the prompt, but also how those things exist in the physical world.