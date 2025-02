Unternehmen könnten so binnen Sekunden personalisierte Kampagnen erstellen – ohne Castings, ohne Verträge, ohne menschliche Influencer.

Die Dynamik der Content-Erstellung verschiebt sich. Während einige Creator sich auf ihre unverwechselbare Marke stützen und versuchen, sich von der KI-Konkurrenz abzuheben, könnten andere völlig aus dem Markt gedrängt werden. Bilawal.ai bringt es auf den Punkt:

Building your own island of influence before the barrage of fully generative content might be the only moat creators have left.