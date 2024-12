Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Mach das Meiste aus dem Spotify Fan Event des Jahres: 4 Tipps vom Streaming-Dienst

Über den Threads Account Spotify for Creators teilt das Unternehmen ein paar basale Tipps, die sich Podcaster zu Herzen nehmen können, um auf Wrapped 2024 und dann auch 2025 vorbereitet zu sein. Derzeit erholen sich noch einige dieser Creator von Spotifys Nachricht, dass Spotify for Podcasters jetzt Spotify for Creators ist und die Plattform den Fokus auch im Podcast-Bereich stark auf Videos verschiebt. Allerdings können Podcaster im Videokontext künftig auch eine Ad-Beteiligung nach Engagement erhalten.

Die Tipps des Unternehmens beziehen sich auf die Optimierung der eigenen Sichtbarkeit und Reaktionszeit. So sollen sich die Creator die aktuellste Version der App Spotify for Creators herunterladen, um direkt über Wrapped informiert zu sein. Außerdem rät das Unternehmen zur Überarbeitung der Show-Seite. Dort können sie einen Hinweis zur besten Episode zum Starten für neue Hörer:innen liefern, eine ansprechende Beschreibung der Show abgeben und mit Host Recommendations aktiv Promotion betreiben. Des Weiteren sollten die Podcaster stark auf die Kommentare eingehen und mit Likes und Antworten reagieren, um das Community Building zu stärken. Schließlich lohnt es sich auch, Clips hochzuladen, die im Videoformat Teaser zu den Folgen mit Video auf Spotify liefern – diese Clips könnten die Creator dann auch auf TikTok, YouTube, Instagram und Co. verwenden.