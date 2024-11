Creator erhalten ab 2025 neue Monetarisierungsoptionen auf Basis von Engagement für Video-Podcasts. Einige Abonnent:innen erhalten endlich werbefreies Streaming für dieses Format.

Today marks the biggest update to podcasts on Spotify ever—including a new monetization program for video podcasts, improved analytics and audience growth tools, new ways to get your podcast discovered on Spotify, and an exciting evolution of the name and brand of our creator platform.

Das sagt Spotify im Newsroom. Um das Wachstum im Bereich der Video-Podcasts weiter zu fördern, hat Spotify auf dem Now Playing Event in Los Angeles eine tiefgreifende Änderung für Video-Podcast-Creator angekündigt. Ab Januar 2025 können Creator auf Basis des Engagements durch zahlende User Einnahmen erzielen, während Premium-Abonnent:innen Videoinhalte ohne Werbeunterbrechungen genießen können. Das neue Modell richtet sich neben den USA an die Märkte in Großbritannien, Australien und Kanada und zeigt das Potenzial, Spotify als echte Alternative zu YouTube zu positionieren. Maya Prohovnik, Vice President of Podcast Product, erklärte:

It’s a platform for both audio and video creators to grow, monetize, and manage content on Spotify.

Überblick über die Creator-Ansicht, © Spotify

Wachstum durch steigende User-Zahlen und Rekordumsätze

Mehr Reichweite und Rekordumsätze unterstreichen die Bedeutung des neuen Monetarisierungsprogramms. Im dritten Quartal 2024 konnte Spotify seine monatlich aktiven User um elf Prozent auf 640 Millionen steigern, die Zahl der zahlenden Abonnent:innen wuchs um 12 Prozent auf 252 Millionen. Ein Umsatzplus von 19 Prozent auf insgesamt vier Milliarden Euro deutet bereits auf die Relevanz von Spotify Ads hin; an diesen sollen Video-Podcast-Creator jetzt noch fairer beteiligt werden.

[…]And they’ll get paid out by Spotify based on actual engagement, which is better for everyone. We’re really excited about this and think this will immediately translate to more audience growth and retention, as well as more revenue, for most video podcasters […].

CEO Daniel Ek äußerte sich zu diesen Erfolgen:

We’ve never been in a stronger position, thanks to the outstanding execution by our team. I’m incredibly proud of the way we’ve delivered and the progress we’ve made.

Spotify for Creators: Videoformate auf Erfolgskurs

Mit der Umbenennung des Creator-Portals Spotify for Podcasters zu Spotify for Creators wird die wachsende Bedeutung der Videoformate unterstrichen. Die Nutzung von Video-Podcasts ist in den vergangenen zwölf Monaten um achtundachtzig Prozent gestiegen. Über 250 Millionen User haben schon einen Video-Podcast angesehen. Creator erhalten jetzt Zugriff auf ein neues Dashboard, in dem sie Analytics einsehen, Video-Uploads planen und kurze Clips erstellen können, um das Engagement zu steigern. Der Hub soll vor allem die Sichtbarkeit und Reichweite der Creator fördern.

User können Inhalte zudem mühelos auf Social Media teilen, wie beispielsweise über Instagram und TikTok. Auch ein neues Kommentar-Feature verstärkt die Bindung zwischen Podcast Hosts und Usern, da Interaktionen direkt auf der Plattform stattfinden können. In einem Interview mit OnlineMarketing.de beschreibt Saruul Krause-Jentsch, Head of Video bei Spotify, die Relevanz von Video-Podcasts:

Video-Podcasts bieten eine zusätzliche Dimension der Interaktion und schaffen ein umfassenderes Erlebnis für die Hörer:innen, was die Bindung an die Plattform verstärkt.

Mit diesen Neuerungen baut Spotify sein Angebot für Video-Podcast-Creator entscheidend aus und bietet eine attraktive Monetarisierungsalternative zur Konkurrenz. Spotify gab nicht bekannt, wann die neue Monetarisierungsoption auch in weiteren Regionen wie Deutschland bereitstehen wird, ein Roll-out in den kommenden Monaten ist aber naheliegend.

Saruul Krause-Jentsch, Head of Podcast, DACH bei Spotify, Schröder+Schömbs Public Relations GmbH, © Prateek Katyal – Unsplash (Änderungen wurden vorgenommen via Canva)