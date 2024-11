Während Spotify Wrapped 2024 auf sich warten lässt, überrascht YouTube mit einem neu aufgezogenen Jahresrückblick, der stark an die Konkurrenz erinnert.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu – und damit steht der Spotify-Wrapped-Jahresrückblick vor der Tür. Viele User der Streaming App freuen sich darauf, ihre persönlichen musikalischen Highlights des Jahres Revue passieren lassen, doch Wrapped hat noch mehr zu bieten. Aller Voraussicht nach wird Spotify den Nutzer:innen auch in diesem Jahr wieder eine Übersicht der beliebtesten Songs, Künstler:innen und Podcasts weltweit und in Deutschland bieten. Wer es im vergangenen Jahr an die Spitze geschafft hat, liest du in unserem Beitrag zu Spotify Wrapped 2023.

© Spotify via Canva

Spotifys Jahresrückblick für dieses Jahr lässt bislang auf sich warten. In den vergangenen Jahren erhielten die User oft bereits Ende November Zugriff auf ihre Wrapped-Listen, doch dieses Jahr könnte der musikalische Jahresrückblick erst am 4. Dezember veröffentlicht werden, wie Chip.de berichtet. Mit Hinweisen auf die Wrapped Playlists für 2023 und 2022 regt Spotify die User derweil an, sich schon einmal für Wrapped 2024 einzustimmen. Auch auf Instagram teasert die Plattform den Jahresrückblick bereits an.