Welche Plattform bespielt ihr nicht, würdet ihr bei ausreichend Ressourcen aber gern in eure Content-Strategie mit aufnehmen?

Im Prinzip hat fast jedes zusätzliche Medium einen Wert, in den es sich lohnen würde, Zeit zu investieren. Zum Beispiel ein regelmäßiger Newsletter oder eine der vielen Twitter-Alternativen. Was wir mit ausreichend Ressourcen aber als Erstes und mit konkretem Content-Plan bespielen würden (werden), ist YouTube.

Vor etwa einem Jahr habt ihr euer Buch Shitmoves. Vom Manipulieren und Manipuliertwerden veröffentlicht. Welche Rolle hat TikTok in eurem Marketing-Ansatz gespielt, und wie hat die Plattform zur Reichweite und Sichtbarkeit des Buches beigetragen?

Für TikTok haben wir die kreativsten Erzähltechniken zur Ankündigung des Buchs eingesetzt und durch die BookTok-Bestsellerliste auch gesehen, dass dieser Ansatz sehr gut funktioniert. Und entsprechend den Kriterien für unseren TikTok Content bedeutet das vor allem Value Proposition: Videos, die spielerisch kommunizieren, wem unser Buch für welche Ziele nützt.

Welche Manipulationspraktik im Social-Media-Kontext findet ihr – auch hinsichtlich Conversion-Zielen etc. – besonders gefährlich, welche können Creator und Marketer getrost einsetzen?

Wirklich gefährlich sind grundsätzlich Mis- und Desinformationen, die man ja durchaus einsetzen kann, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Daneben steht dann noch eine Manipulationsform, die zwar Fakten respektiert, aber trotzdem bewusst Wut oder Angst schürt und Feindbilder erzeugt. Auch das kann Erfolg versprechen, aber es liegt ja auf der Hand, warum das gefährlich ist. Getrost einsetzen kann man im Grunde alles andere: „Ethische Manipulation“ ist verspielt und kreativ, aber nicht destruktiv.

Iris Gavric, © Iris Gavric

Euer Buch ist zum BookTok Bestseller avanciert. Welche neuen Möglichkeiten und Herausforderungen bringt die Buchvermarktung über Social Media für Autor:innen mit sich? Wie hat BookTok aus eurer Sicht die Branche verändert?

Die Möglichkeiten sind so vielfältig, dass wir sie kaum alle benennen können. Ganz vorne steht das direkte Erreichen passender Zielgruppen für die eigenen Inhalte. Besonders für eher nischige Themen, das war ja noch nie so einfach wie aktuell. In der Hinsicht hat BookTok die Branche massiv verändert und ist immer noch dabei. Dieser Effekt gewinnt weiterhin zusehends an Kraft. Dank TikTok werden die Schwellenhüter umgangen, wie wir sie nennen. Also einflussreiche Menschen in Schlüsselpositionen, die mehr oder weniger alleine entscheiden, wer und was groß werden darf und was nicht. So lief es in der alten Welt, und TikTok bringt da eine neue Welt, in der Communities die neuen Schwellenhüter sind.

Die Herausforderung besteht darin, eine authentische und direkte Kommunikation mit interessierten Menschen zu beherrschen. Es dann auch auszuhalten, dass sich vielleicht ausbleibender Erfolg zunächst schlimmer anfühlen kann, weil man das sich womöglich selbst mehr vorwirft als das willkürliche Nein eines einzelnen Schwellenhüters. Die Antwort darauf lautet dann wiederum, dem Prozess zu vertrauen. Communities und Creator entwickeln sich miteinander und aneinander. Auch das ein wichtiges und neues Potenzial!

Glaubt ihr, dass Bücher von Personen, die bereits als Creator:innen bekannt sind, tendenziell mit einem Vertrauensvorschuss in den Verkauf gehen? Wie hat sich das bei euch auf den Erfolg ausgewirkt?

Sowohl mit einem Vertrauensvorschuss als auch mit einem Misstrauensvorschuss. Das Misstrauen kann lauten: „Ach, wieder mal so ‘n Influencer, war ja klar, dass da jetzt auch ein Buch kommen würde. Wahrscheinlich Ghostwriter. Schade ums Papier.” Aber die Balance zwischen Vertrauen und Misstrauen orientiert sich auch meist daran, womit und wie jemand durch Content bekannt wurde. Das tendierte in unserem Fall klar in Richtung Vertrauen, uns ist dieses Vorurteil so gut wie gar nicht begegnet. Wir erleben viel Rückenwind von den Menschen, die unseren Content sehen und sich unsere Gedanken und Ideen dann auch in anderen Formaten wünschen. Dafür sind wir sehr dankbar, denn das motiviert sehr zum Anpacken!

Plant ihr weitere Buchveröffentlichungen, die ihr auch via Social Media stark fördern würdet?

Ja. Wir schreiben gerade an unserem nächsten Buch und planen parallel bereits Content zur Veröffentlichung.