Jetzt kommt mit dem Culture & Trends Report eine Analyse, die ebenfalls – aber nicht ausschließlich – auf Musik abzielt. Im Bericht für Deutschland listet YouTube die Top Songs und Top Songs auf Short auf. Diese mussten 2024 herausgekommen sein, ein großes Wachstum aufweisen und basiert auf inländischen Aufrufen.

Bei den Top Songs schafft es Wunder von AYLIVA feat. Apache 207 auf Platz eins.

Dahinter folgen Disturbed mit The Sound of Silence (original + CYRIL remix) und Artemas mit i like the way you kiss me. Bei den Top Shorts Songs sieht die Top-Drei wie folgt aus:

Eternxlkz mit SLAY! 2 VØJ, Narvent mit Memory Reboot 3 HISTED, TXVSTERPLAYA mit Masha Ultrafunk

Die gesamte Top 10 zeigt YouTube im Report:

So sieht das Ranking für die Top Songs 2024 auf YouTube in Deutschland aus, © YouTube

Bei den Top Creatorn steht der offizielle Kanal von Fußballikone Cristiano Ronaldo ganz oben, vor MrBeast, dem YouTuber mit den meisten Abonnements für seinen Channel überhaupt. Zusammen kommen ihre Hauptkanäle auf über 400 Millionen Follower. Beide haben jüngst sogar ein Video zusammen kreiert.

Auf Platz fünf im Ranking ist tomatolix alias Felix Michels mit knapp zwei Millionen Abonnent:innen zu finden. Er betreibt Gonzo-Journalismus inklusive Selbstexperimenten und „Ein Tag im Leben“-Berichten. Die Rangliste der Kanäle basiert laut YouTube auf gewonnenen Abonnent:innen im Inland. Nicht klar ist, ob dabei dann das prozentuale Wachstum mitgemeint ist. Ausgeschlossen sind Channels für Künstler:innen Marken, Medienfirmen und Kinderkanäle. Auch vertreten im Ranking ist der Channel Jo Jonas – Brawl Stars. Dieser verweist auf einen zentralen Plattformtrend.

Die Top 10 der Creator in Deutschland, © YouTube

Trendthemen 2024 auf YouTube

Zur Auswahl der Trendthemen erklärt YouTube im Report:

Die Liste der Trendthemen hebt entscheidende kulturelle Momente – Filme, Memes, Musik, und mehr – auf Youtube

hervor, basierend auf Analyse des YouTube Culture & Trends Teams mit Blick auf eine Vielfalt von Signalen, einschliesslich

Aufrufe, Uploads, und Creator-Aktivität rund um diese Themen. Zulässig waren nur Themen, die in diesem Jahr auffällige

Popularität aufgewiesen haben, entweder weil sie in 2024 vollkommen neu waren, oder weil sie signifikanten Zuwachs in den Nutzerinteressensmetriken erfahren haben.

Mit dabei sind Trends wie Talahon in Videos (ein polarisierender Begriff, der zur Wahl des Jugendworts des Jahres stand und auch auf TikTok für Wirbel gesorgt hat), die US-Wahlen sowie Sportereignisse wie die UEFA Fußballeuropameisterschaft der Herren und die Olympischen Spiele in Paris. Zu den Trends gehört aber auch Brawl Stars, ein Hype Game aus der Mobile-Szene, das ähnlich wie Fortnite und Co. auf Videoplattformen für sehr viel Content und Watchtime sorgt. Über drei Milliarden Videoaufrufe ließen sich in Deutschland 2024 auf Brawl Stars Content zurückführen.

Aber auch Animationen sind – gerade für Gen Z User – von großem Interesse. Der Amazing Digital Circus generiert hunderte Millionen Views und ist ein Top-Thema des Jahres.

Die Top 10 der Trendthemen in Deutschland, © YouTube

Als eher allgemeine Trends erkennt YouTube begleitende Inhalte, etwa Zusatzmaterial zu TV- oder Streaming-Serien und Events, zum Beispiel auch Reaction-Videos. Außerdem Neuauflagen im Trend. Ob Videotagebücher zur Icon und Baller League oder das Dinner Duell in Anlehnung an Das Perfekte Dinner, Rückgriffe sind gern gesehene Formate, die mitunter auch auf die Y2K-Nostalgie einzahlen. YouTube erklärt:

Creator verwandeln vertraute Unterhaltungsformate in neuartige SocialMedia-Erlebnisse, von innovativen Sportligen bis hin zu TV-Neuauflagen in Eigenregie.

Zum Jahresende 2024 dürfen wir uns auch noch mehr Rückblicke großer Plattformen einstellen und können Trends und Rankings nahvollziehen oder einfach das Jahr im Digitalraum Revue passieren lassen.