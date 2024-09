Neu im Business Manager von Facebook ist ein Feature, das die Posting-Effizienz von Creatorn und Social Media Managern optimiert. Denn die Plattform erlaubt es jetzt, gleichzeitig mehrere Reels hochzuladen. Das macht auch ein schnelleres Posten vieler Videos einfacher.

Videos sind auf Facebook zu einem zentralen Moment avanciert. So zentral, dass die Plattform jüngst sogar das Reels Sharing in Gruppen testete. Und Reels sind der große Wachstumstreiber für Meta, auf Instagram wie Facebook. Im Earnings Call im Frühjahr 2024 erklärte Metas CFO Susan Li:

Video also continues to grow across our platform, and it now represents more than 60% of time on both Facebook and Instagram. Reels remains the primary driver of that growth, and we’re progressing on our work to bring together Reels, longer-form video and Live video into one experience on Facebook […].

Über 3,5 Milliarden Reshares pro Tag und mehr als 200 Milliarden Views täglich generieren Reels auf Facebook und Instagram.

Dass Reels auf Instagram extrem wichtig sein können, zeigt nicht nur die Tatsache, dass Facebook noch immer die Meta-Plattform mit den meisten Usern ist. Auch bei jungen Nutzer:innen gewinnt sie in den USA und Kanada wieder an Relevanz. CEO Mark Zuckerberg sagte dazu:

I’m particularly pleased with the progress that we’re making with young adults on Facebook. The numbers we’re seeing, especially in the US, really go against the public narrative around who’s using the app. A couple of years ago we started focusing our apps more on 18-29 year olds, and it’s good to see that those efforts are driving good results.