Der Leak wurde auf Hugging Face, einer Open-Source-Community-Plattform für maschinelles Lernen, geteilt – und zwar von Personen, die laut eigenen Angaben Zugang zu dem Tool als Tester:innen erhalten hatten. Das Modell kann, so heißt es, 10-sekündige Videos mit einer Auflösung von bis zu 1080p erstellen.

Unter dem Username PR Puppets werfen die am Leak beteiligten Personen dem Unternehmen die Ausbeutung von Arbeitskraft vor. Die etwa 300 Tester:innen, darunter Künstler:innen und Filmemacher:innen, hätten OpenAI wertvolles Feedback und kreativen Input geliefert, ohne jedoch angemessen oder überhaupt dafür entlohnt zu werden. So heißt es im Post:

Hundreds of artists provide unpaid labor through bug testing, feedback and experimental work for the program for a $150B valued company. While hundreds contribute for free, a select few will be chosen through a competition to have their Sora-created films screened — offering minimal compensation which pales in comparison to the substantial PR and marketing value OpenAI receives.