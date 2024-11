Vor wenigen Wochen launchte OpenAI die ChatGPT Search und stellte damit eine zentrale Säule der Bedrohung von Googles Search-Geschäft auf. Doch damit nicht genug. Nach Angaben von The Information möchte das KI-Unternehmen künftig dedizierte Suchfunktionen für große Websites bereitstellen – und womöglich gar einen eigenen Browser anbieten. Das kommt zu einer Zeit, in der Google darum bangen muss, Chrome als weltmarktführenden Browser überhaupt behalten zu dürfen.

Google gilt nach einem Urteil des US-Bundesrichters Amit Mehta im Sommer 2024 als Monopol im Search-Markt und könnte im kommenden Jahr mit ernsthaften Konsequenzen für die unlautere Marktmachterhaltung konfrontiert werden. Zunächst war gerichtlich nur entschieden worden, dass Google haftbar gemacht werden kann. Jetzt fordert das DOJ nach Angaben von Bloomberg den Verkauf von Google Chrome, um die Monopolstellung Googles einzugrenzen. Eine Entscheidung wird aber frühestens Mitte 2025 erwartet. Bis dahin dürfte Googles Dominanz im Search- und Browser-Geschäft anhalten. Allein im dritten Quartal 2024 generierte Alphabet 65,9 Milliarden US-Dollar nur mit Werbung, davon 49,4 Milliarden im Bereich Google Search & other. Auch fördern aktuelle Search-Neuheiten wie die AI Overviews und Circle to Search Music das Suchverhalten auf Google weiterhin, wie CEO Sundar Pichai anmerkte:

[…] In Search, recent advancements, including AI Overviews, Circle to Search, and new features in Lens, are transforming the user experience, expanding what people can search for and how they search for it. This leads to users coming to Search more often for more of their information needs, driving additional search queries […].