So können sich User mit einem kostenfreien ChatGPT Account einloggen – auch wenn das nicht notwendig ist –, oder sich sogar mit dem Bezahlabonnement zu mehr AI Support verhelfen. Wenn sie bis dato noch nicht für ChatGPT Plus zahlen, bietet der Bereich einen unmittelbaren Touchpoint für Apple-Nutzer:innen. Sowohl OpenAI als auch Apple sollen von Abonnements, die über Apples Einstellungen abgeschlossen werden, Geld verdienen. Diese Direktoption könnte OpenAI zu deutlich mehr Abonnements verhelfen, während Apple die User mit optimierten Funktionen ausstattet und nebenbei Provision einstreichen könnte.

Womöglich können also auch User in Deutschland dann ab 2025 direkt in diesen Einstellungen ein Upgrade auf ChatGPT Plus vornehmen. Die Bezahlversion von OpenAIs Vorzeige-KI-Tool hat viele Vorteile und bietet exklusive Features. So ist zum Beispiel die neue ChatGPT Search bisher nur für zahlende User verfügbar, wenngleich sie in den kommenden Monaten ebenfalls für Free User ausgerollt werden soll.

Für die Nutzung der Apple Intelligence benötigen User allerdings hochmoderne Geräte. Apple betont, dass die Nutzung der neuen AI-Funktionen nur auf den neusten Geräten möglich sein wird. Kompatibel sind das iPhone 15 Pro (Max), alle Modelle der iPhone 16-Serie sowie alle iPads und Macs mit einem A17- oder M1-Prozessor oder neuer.