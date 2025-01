Zudem wurde der Copilot für alle Arten von Unternehmen zur Verfügung gestellt, die diesen in diversen Microsoft 365-Diensten nutzen können. Wer Microsoft 365 Copilot für knapp unter 30 Euro pro Monat und User abonniert, kann auf die umfangreichen Vorteile von Microsofts AI zugreifen und zum Beispiel mit eigens erstellten Agents die Geschäftsprozesse optimieren.

Da aber viele Unternehmen nicht bereit sind, Microsofts Abonnementangebot für Copilot 365 anzunehmen, liefert der Konzern jetzt mit dem neuen Microsoft 365 Copilot Chat eine Alternative. Dabei können Angestellte in Unternehmen auf den kostenlosen Chat mit GPT-4o Support zugreifen und AI Agents im Pay-as-you-go-Kontext nutzen.

Mit dem neuen Angebot möchte Microsoft noch mehr Unternehmen zur Nutzung von AI bewegen. Dabei wird die Abonnementnotwendigkeit für das Modell Microsoft 365 Copilot zunächst ausgelagert. Während beim neuen Copilot Chat-Modell die Nutzung des AI Chats kostenfrei ist, wir der Einsatz der AI Agents auf Basis der Nutzung abgerechnet. Jared Spataro, Microsofts CMO für AI im Arbeitskontext, erklärte gegenüber dem Tech Publisher The Verge bereits, wo sich die Neuheit im Wettbewerb mit anderen Tools verorten lässt:

It’s free and secure AI chat that’s GPT-powered. You can upload files so it’s very comparable to the competition, in fact we think even at this level it bests the competition.

Dieser kostenfreie und durch ein Copilot-Kontrollsystem mit Datenschutz versehene Chat bietet Usern unter anderem die Möglichkeit, im Web der Marktforschung oder Recherche nachzugehen, die Meetings vor- und nachzubereiten und die Erstellung von Dokumenten zu erleichtern. Microsoft erklärt zudem:

Die Agents wiederum lassen sich im Copilot Studio Agent Builder kreieren. Sie sollen vor allem repetitive Aufgaben erledigen und Automatisierungsprozesse vorantreiben. Das funktioniert in Kund:innenservice- oder Kreationskontexten. Dabei wird die Nutzung dieser hilfreichen KI-Unterstützung in Messages berechnet. Das heißt, Unternehmen können pro Message (Pay-as-you-go) einen US Cent zahlen, im Copilot Studio Meter Message-Kontingente kaufen oder 200 US-Dollar für 2.500 Messages pro Monat zahlen. Der Konzern gibt eine Beispielrechnung für die Nutzung an.

A hypothetical agent in Microsoft 365 Copilot Chat uses data stored in Microsoft Graph to answer employee questions about HR policies. Yesterday, the agent consumed 200 generative answers and 200 tenant Graph grounding for messages. Therefore, it would cost 6,400 messages or $64 for that day.

A hypothetical autonomous agent responds to and routes inbound sales orders from customers. Yesterday, it consumed 100 generative answers, 100 tenant Graph grounding for messages, and 800 autonomous actions. Therefore, it would cost 23,200 messages or $232 for that day.