Mit dem Copilot auf WhatsApp können User Hilfestellung bei Fragen, für die Bildgenerierung oder einfach ein Chat-Gegenüber in Anspruch nehmen.

In Deutschland müssen die User noch auf die Integration der Meta AI bei WhatsApp warten – obwohl es die KI bereits auf Deutsch gibt. Doch jetzt erhalten Nutzer:innen der Messaging App ein Gen AI Update von anderer Seite. Denn Microsoft stellt die eigene Allround AI Copilot für WhatsApp bereit. Damit können User direkt im Chat diverse Interaktionen mit dem Copilot starten und sogar KI-generierte Bilder erstellen lassen oder sich auf Bewerbungsgespräche vorbereiten. Und die Option steht auch Nutzer:innen in Deutschland zur Verfügung, wir haben es getestet.

© WhatsApp

Jederzeit Hilfestellung per KI: Copilot unterstützt dich via WhatsApp

In einem dedizierten Blog Post erklärt Microsoft, dass der Copilot jetzt als Chat-Option für WhatsApp User bereitsteht. Dabei ist die KI-Chat-Option noch eingeschränkt: Voice und Vision Features à la ChatGPT, die der Tech-Konzern für die KI einführt, sind in diesem Kontext nicht verfügbar. Und auf Sprachnachrichten reagiert die KI im Chat ebenfalls nicht. Aber per Textnachricht kannst du, auch auf Deutsch, in verschiedenen Kontexten Unterstützung erhalten.

© Microsoft

Auf der Microsoft Website wird die Möglichkeit vorgestellt, den Copilot Chat über das simple Scannen eines QR Codes zu öffnen. Das hat auch bei uns funktioniert. Sobald dann die AGB zur Nutzung akzeptiert werden, können Nutzer:innen den Copilot nutzen.

Auch die Bilderstellung direkt im WhatsApp Chat funktioniert auf Englisch und Deutsch, eigener Screenshot WhatsApp

Der Copilot erlaubt im Chat beispielsweise die Erstellung von KI-generierten Bildern. Darüber hinaus kann er für dich auch Fragen beantworten. Du kannst die KI sogar zu deiner eigenen Person befragen und erhältst eine Antwort mit Quellenhinweis. Zudem kann der Copilot dir als Sparrings-Partner:in wie in einem Bewerbungsgespräch zur Seite oder schlicht und einfach im Chat als antwortgebende Entität zur Verfügung stehen.

Chat Screen mit dem Copilot auf WhatsApp, © Microsoft

Wenn du die Funktion ausprobierst, taucht der Copilot wie ein regulärer Kontakt in deiner Chat-Liste auf. Die Option bietet womöglich nichts, was du nicht auch mit anderen KI-Tools oder -Chatbots abbilden könntest, aber die Integration in der vielgenutzten App WhatsApp könnte als kurzer Weg für manche User fungieren. Gerade für jene, die nicht auf die integrierte Meta AI zugreifen können, kann das hilfreich sein.

Derweil optimiert Meta die Messaging App selbst mit neuen Funktionen wie einer Sticker-Integration auf Instagram zur direkten Führung in den Chat und einer deutlichen Erweiterung des Status Features. Dieses erhält die Möglichkeit, Musik zu integrieren, Personen zu erwähnen und Beiträge zu liken – ganz wie in den Instagram Stories.